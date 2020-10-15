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Уровень частот новых видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 частично был раскрыт после внесения компанией изменений в код ядра Linux. Энтузиасты сразу же обнаружили новые данные, указывающие на приблизительный уровень частот видеокарт на базе графического чипа NAVI21 и NAVI22.

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До официальной презентации видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 остается две недели. Пока не поступает никаких новых существенных подробностей и инсайдов о технических характеристиках новинок. Однако редактор базы данных известного компьютерного портала TechPowerUp, Мэтт Смит (англ. Matthew Smith), в своем twitter @T4CFantasy сообщил, что значения 2410 и 2160, обнаруженные в инженерных образцах BIOS видеокарт Radeon, отправленных партнерам AMD, — это, вероятно, максимальные частоты в boost-режиме или предельные частоты чипа.

Эти данные близки к показателям, обнаруженным некоторое время назад в ядре Linux. Тогда максимальная частота графического чипа NAVI21 составляла 2050 и 2200 МГц для вариантов a и b, возможно, XT и XTX версий чипа. А чип NAVI22 мог похвастаться внушительной частотой 2,5 ГГц. Возможно, эти значения и есть лимиты BIOS, а опубликованные @T4CFantasy данные являются turbo-частотами.

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Также стоит отметить, что эффективная частота видеопамяти GDDR6 в новых видеокартах должна находиться в диапазоне 17…18 ГГц.