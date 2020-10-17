Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В соответствии с просочившейся в интернет дорожной картой AMD уже известно, что новые гибридные процессоры, скрывающиеся под кодовыми именами Van Gogh и Cezanne, должны быть представлены в конце 2020, начале 2021 года.

реклама

Представители Cezanne будут основаны на процессорных ядрах с новейшей микроархитектурой Zen3 и уже устаревшей встроенной графике Vega 7. В случае с Van Gogh все будет наоборот — APU получат ядра Zen2 в совокупности с новейшей графикой NAVI 2. Кроме этого, Van Gogh будет обладать поддержкой LPDDR4X и LPDDR5, а Cezanne ограничится поддержкой только LPDDR4X и DDR4.

Как ожидается, APU Van Gogh станут преемниками решений Dali (среди них новейшие Athlon Gold и Athlon Silver), ориентированных на мобильный сегмент: хромбуки, планшеты, ультрабуки и другие устройства, где важна энергоэффективность и низкое тепловыделение.

анонсы и реклама 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Инженер разработчик, известный в twitter как @patrickschur_, опубликовал некоторые технические подробности линейки процессоров Van Gogh. По данным @patrickschur_, флагманское решение в линейке Van Gogh получит четыре ядра с поддержкой функции SMT, до 12 линий PCIe Gen 3 и четыре порта USB 3.2 Gen 2, в два из которых будет интегрирован DisplayPort. Также заявлена поддержка до восьми портов USB 2.0, четыре из которых будут использоваться совместно с USB 3.2. Из 12 линий PCIe 3.0 две будут дублирующими с линиями SATA, поэтому фактически для остальных нужд останется только 10 линий PCI-E. Будет поддерживаться вывод изображения на четыре дисплея и аппаратное декодирование AV1.