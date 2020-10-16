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Начало продаж первых процессоров AMD Ryzen серии 5000 запланировано на 5 ноября. Процессоры уже были обнаружены в ряде зарубежных интернет-магазинов, а теперь новые модели можно увидеть и на сайте итальянского подразделения Amazon. Всего в каталоге представлено 4 модели, их стоимость еще выше, чем та, которая была указана на торговых площадках Финляндии и Великобритании. Все цены приводятся с учетом НДС. Стандартная ставка НДС в Италии составляет 22%. Ниже указаны цены площадки Amazon, их приблизительный эквивалент в рублях по текущему курсу и рекомендованная цена AMD.

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Стоимость процессоров существенно превышает рекомендованную. Также новые модели гораздо дороже аналогов предыдущего поколения, например Ryzen 5 3600X BOX в магазине Регард можно приобрести за 20860 рублей, а его конкурент, Intel Core i5 10400F обойдется дешевле 15000 рублей.

Стоит ли переплачивать за новые процессоры на базе архитектуры Zen3 мы узнаем уже скоро — по информации специалистов, СМИ получает первые тестовые образцы уже на следующей неделе.