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Уже известно о партнерстве CD Projekt RED с рядом производителей для выпуска различных устройств в стиле Cyberpunk 2077 — самой ожидаемой игры 2020 года. Совсем недавно сообщалось о выпуске компанией Razer игровой мыши Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077. Ранее и компания SteelSeries представила свои аксессуары и гарнитуры в эксклюзивном дизайне, а теперь стало известно, что один из крупнейших китайских производителей выпустит смартфон Cyberpunk 2077 в сотрудничестве с CD Projekt RED.

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На конференции компании OnePlus, посвященной запуску нового смартфона OnePlus 8T, компания официально объявила, что OnePlus 8T получит уникальное исполнение Cyberpunk 2077. Компания официально заключила соглашение с CD Project RED для выпуска этой эксклюзивной модели. К сожалению, на конференции не был продемонстрирован внешний вид смартфона, но компания показала интересный тизер, по содержанию которого смартфоны OnePlus 8T, похоже, будут достаточно популярны в мире Cyberpunk 2077. Возможно, смартфон можно будет найти прямо в игре, а может быть и главный герой, Ви, получит свой экземпляр OnePlus 8T.

Оригинальный OnePlus 8T получил отличные характеристики, остается неизвестным, будут ли они улучшены в версии Cyberpunk 2077. Смартфон основан на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 865 со встроенной графикой Adreno 650. Старшая модель получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1. Модель получила большой 120 Гц Fluid AMOLED экран диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2400x1080 пикселей, квадро-камеру с широкоугольным модулем на 48 МП, фронтальную камеру 16 МП и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.