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Британская компания Imagination Technologies Group (IMG) занимается разработкой и проектированием графических ускорителей, которые могут быть лицензированы и использованы сторонними производителями в своих системах. Компания разработала множество серий графических ускорителей PowerVR, которые, в том числе, используются в SoC MediaTek. Сейчас компания ведет разработку новых графических ускорителей и делает в этом большие успехи.

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В конце 2019 года были анонсированы IMG A-Series, которые, по заверениям компании, являлись самыми быстрыми из когда-либо созданных. Даже год не успел пройти, как компания представила новую серию IMG B-Series, которая стала еще производительнее и эффективнее.

Демонстрация возможностей линейки IMG A-Series



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Что особенного в серии B, так это широкий спектр доступных конфигураций. Всего их 33. Гибкость достигается за счет совершенно нового и переработанного многоядерного дизайна — ключевой особенности архитектуры B-Series. Компания называет это «децентрализованным многоядерным процессором».

Ядра можно добавлять без необходимости изменений в центральном блоке. Ядра могут настраиваться как на независимую работу, так и на совместную работу над одной задачей. В новом поколении ядра разрабатываются по 7-нм техпроцессу, что позволило увеличить энергоэффективность на 30% по сравнению с предыдущими решениями.

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Кроме продвинутой архитектуры, компания IMG может похвастаться различными технологиями, например 4-уровневым сжатием изображений IMGIC. Но, что может удивить многих, компания планирует внедрить в свои решения поддержку трассировки лучей. Она появится уже скоро — в 2021 году с серией графических процессоров IMG C-Series.

Компания предлагает четыре диапазона графических процессоров серии B — это BXE, BXM, BXT и BXS. Линейка BXT позиционируется как игровая и может предложить производительность до 6 Тфлопс в максимальной конфигурации. Возможности BXT продемонстрированы в видео-материале, опубликованном компанией.

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