Total War Saga: TROY появится на платформе игровых модификаций Epic Games 22 октября
В первой половине августа Epic Games преподнесла своим пользователям в подарок неожиданный эксклюзив. Что удивительно, это был совершенно новая игра, продолжающая серию стратегий Total War Saga. Представителям Epic Games удалось договориться с издателем и разработчиками игры не только о временной эксклюзивности для платформы, но и о бесплатной раздаче прямо на релизе. Спустя некоторые время стало известно, что Total War Saga: Troy примет участие в продвижении новейшей функции Epic Games.
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В официальном блоге серии игр Total War сообщается, что Total War Saga: TROY получит поддержку модификаций 22 октября. Игра будет активно использовать платформу модификаций Epic Games, бета-версия которой была запущена в конце июля с поддержкой игры Mechwarrior 5: Mercenaries.
На платформе модификаций Epic Games свои работы могут размещать как разработчики игры, так и обычные пользователи. Платформа должна упростить установку и распространение модификаций для популярных игр. Доступ к модам для Total War Saga: TROY и других игр прост — нужно всего лишь кликнуть на вкладку модификации, расположенную на странице игры в магазине. Поддерживается множество фильтров модификаций, чтобы быстро ориентироваться в общем списке, а для установки необходимо совершить пару кликов — все файлы автоматически будут добавлены в нужные директории и будут автоматически обновляться.
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