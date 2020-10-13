Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В первой половине августа Epic Games преподнесла своим пользователям в подарок неожиданный эксклюзив. Что удивительно, это был совершенно новая игра, продолжающая серию стратегий Total War Saga. Представителям Epic Games удалось договориться с издателем и разработчиками игры не только о временной эксклюзивности для платформы, но и о бесплатной раздаче прямо на релизе. Спустя некоторые время стало известно, что Total War Saga: Troy примет участие в продвижении новейшей функции Epic Games.

реклама





В официальном блоге серии игр Total War сообщается, что Total War Saga: TROY получит поддержку модификаций 22 октября. Игра будет активно использовать платформу модификаций Epic Games, бета-версия которой была запущена в конце июля с поддержкой игры Mechwarrior 5: Mercenaries.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

На платформе модификаций Epic Games свои работы могут размещать как разработчики игры, так и обычные пользователи. Платформа должна упростить установку и распространение модификаций для популярных игр. Доступ к модам для Total War Saga: TROY и других игр прост — нужно всего лишь кликнуть на вкладку модификации, расположенную на странице игры в магазине. Поддерживается множество фильтров модификаций, чтобы быстро ориентироваться в общем списке, а для установки необходимо совершить пару кликов — все файлы автоматически будут добавлены в нужные директории и будут автоматически обновляться.