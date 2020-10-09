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В Steam бесплатно раздается увлекательная игра-платформер от SEGA

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Цифровой сервис Steam решил преподнести пользователям небольшой подарок в виде увлекательного платформера от компании SEGA. Особенно будут рады поклонники 16-битной игровой приставки Sega Mega Drive, поскольку в Steam раздается один из фирменных хитов этой консоли — Sonic the Hedgehog 2.

Источник изображения: store.steampowered.com

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Несмотря на то, что в 2020 году нас окружают масштабные игровые проекты с огромным бюджетом, реалистичной графикой, физикой и спецэффектами, многие любители игр не проходят мимо старых 8 и 16-битных проектов 90-х годов. Sonic the Hedgehog 2 был выпущен в конце 1992 года и рассказывал о приключениях знаменитого синего ежа Соника и его напарника, рыжего лиса Тейлза. Игра получилась достаточно успешной и собрала массу восторженных отзывов, а компания SEGA получила от продаж Sonic the Hedgehog 2 неплохую прибыль.

Сейчас компания SEGA предоставляет возможность пройти на компьютере множество игр, выпущенных для игровой приставки SEGA Mega Drive. В Steam можно приобрести набор из 58 игр, но его стоимость достаточно велика. Например, сейчас его можно приобрести со скидкой 50% за 2391 руб. Игра Sonic The Hedgehog 2 входит в этот набор и стоит 199 руб., но до 19 октября любой желающий может привязать игру к своему аккаунту бесплатно.

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