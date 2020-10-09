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Следующая линейка настольных процессоров от Intel, известная под кодовым названием Rocket Lake-S, должна быть представлена в первой половине 2021 года. Уже несколько раз компания переносила долгожданный запуск первой линейки настольных процессоров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 4-го поколения. Но новые процессоры должны порадовать поклонников не только поддержкой современного интерфейса, но и новой архитектурой Willow Cove.

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Компанию Intel в последнее время преследуют неудачи и на этот раз не обошлось без проблем. Процессоры Rocket Lake-S должны были производиться по 10-нм техпроцессу, но проблемы с производством снова сдвинули сроки перехода на новый техпроцесс, вынудив инженеров компании в сжатые сроки адаптировать новую архитектуру для производства по 14-нм нормам.

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Несмотря на отложенный запуск, инженерные образцы процессоров Rocket Lake-S уже попали в руки китайских энтузиастов. Блогер , известный под псевдонимом ITCooker, опубликовал результаты проверки работоспособности интерфейса PCIe 4 на материнской плате ASRock Z490 Taichi. Предположительно, в качестве процессора использовалась неизвестная 8-ядерная модель Rocket Lake-S.

Проверка прошла успешно, диагностические утилиты определили поддержку PCIe 4 и скорости работы SSD накопителя Seagate FireCuda 520 соответствовали возможностям интерфейса последнего поколения. Стоит напомнить об исследовании поддержки материнскими платами Z490 интерфейса PCIE 4-го поколения от тайваньского форума forum.gamer.com.tw. В опубликованной статье приведен список плат, которые готовы к полной поддержке интерфейса.

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Также можно отметить, что образец Rocket Lake-S может похвастаться максимальной частотой 5 ГГц, кэшем L2 объемом 4 МБ и кэшем L3 объемом 16 МБ. Процессор сохранил поддержку инструкций AVX512F.