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Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается

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Следующая линейка настольных процессоров от Intel, известная под кодовым названием Rocket Lake-S, должна быть представлена в первой половине 2021 года. Уже несколько раз компания переносила долгожданный запуск первой линейки настольных процессоров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 4-го поколения. Но новые процессоры должны порадовать поклонников не только поддержкой современного интерфейса, но и новой архитектурой Willow Cove.

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Компанию Intel в последнее время преследуют неудачи и на этот раз не обошлось без проблем. Процессоры Rocket Lake-S должны были производиться по 10-нм техпроцессу, но проблемы с производством снова сдвинули сроки перехода на новый техпроцесс, вынудив инженеров компании в сжатые сроки адаптировать новую архитектуру для производства по 14-нм нормам.

Источник изображений: ITCooker Facebook
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Несмотря на отложенный запуск, инженерные образцы процессоров Rocket Lake-S уже попали в руки китайских энтузиастов. Блогер , известный под псевдонимом ITCooker, опубликовал результаты проверки работоспособности интерфейса PCIe 4 на материнской плате ASRock Z490 Taichi. Предположительно, в качестве процессора использовалась неизвестная 8-ядерная модель Rocket Lake-S.

Проверка прошла успешно, диагностические утилиты определили поддержку PCIe 4 и скорости работы SSD накопителя Seagate FireCuda 520 соответствовали возможностям интерфейса последнего поколения. Стоит напомнить об исследовании поддержки материнскими платами Z490 интерфейса PCIE 4-го поколения от тайваньского форума forum.gamer.com.tw. В опубликованной статье приведен список плат, которые готовы к полной поддержке интерфейса.

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Также можно отметить, что образец Rocket Lake-S может похвастаться максимальной частотой 5 ГГц, кэшем L2 объемом 4 МБ и кэшем L3 объемом 16 МБ. Процессор сохранил поддержку инструкций AVX512F.

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intel rocket lake rocket lake-s z490
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Ultimauser
17:29
Ни одного доказательства своим словам конечно же ты не предоставишь, ну да ладно.
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
VRoman
17:29
Дело в объединении кэша в один общий на каждом чиплете, чтобы IF не вносила свои +35 нс задержек при обращении в кэш "чужого" CCX.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
Твоя мамка
17:26
Так у интела более дешёвый 8700к уничтожает любой рыгайзен, о чем речь
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
Alex_Str
17:25
Обратите внимание на настройки, особенно там где 61фпс. 3080 тестировали на более низких.
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
wwr222
17:24
Это ты другим рассказывай,ладно? 8400 в Линксе жрет 88вт. Кроме того на самых дешманских платах биос вообще насмерть урезаный.
Производители материнских плат значительно усложнят установку новых процессоров Ryzen 5000-й серии на старые платы с чипсетами В450 и Х470
VRoman
17:23
Уменьшены межьядерные задержки за счёт объединения CCX. Задержки памяти на прежнем уровне, или чуть меньше если IF удасться разогнать.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
A_K_
17:23
А что тогда пришлось бы делать Интелу. Нельзя же совсем убивать конкурента.
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
Махмуд Скорострелов
17:23
Каждая вторая новость про этот миюай. Кто вообще его обновляет
Xiaomi назвала дату выхода стабильной глобальной прошивки MIUI 12 для Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9
Иоанн Грозный
17:18
только раньше июня он в продаже не появится. предложит от силы 8 ядер, а там уже и ддр5 на подходе и зен 4 :D
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
VRoman
17:18
Это с победы над конкурентом. Победивший ставит +100 баксов к ценам ушедшего лета, а проигравший -100.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
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