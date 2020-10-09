Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Презентация новых процессоров AMD серии Ryzen 5000 на базе новой архитектуры Zen3 состоялась вчера. Представители компании достаточно подробно рассказали об особенностях новых процессоров и их архитектуры, продемонстрировав достаточно много контента в презентации.

реклама

Однако некоторые важные особенности новых процессоров Ryzen не были раскрыты. Компания не сообщила о каких-либо изменениях в чипе ввода-вывода IO и в структуре внутренней шины Infinity Fabric (IF), тем самым оставив без ответов вопросы пользователей о возможностях разгона оперативной памяти и производительности встроенного контроллера в целом.

Накануне в новостях отмечалась возможность существенного прогресса подсистемы памяти в процессорах Zen3. Но, вероятно, до первых официальных тестов эти слухи не удастся проверить.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Некоторую ясность решил внести Андреас Шиллинг (англ. Andreas Schilling). Редактор портала HardwareLuxx написал в своем twitter @aschilling, что чип IO в процессорах Zen3 такой же, как и в Zen2. Неизменным остался и технологический процесс производства — 12-нм Global Foundry. Как отмечает специалист, конечно, некоторая оптимизация была проведена, но существенных изменений в конфигурацию внесено не было. Количество линий PCIe, количество USB-устройств и другие характеристики, связанные с блоком IO, остались такими же, как и у Zen2. Кроме того, Андреас отметил, что AMD достигла 5,0 ГГц в процессорах Zen3, однако количество таких качественных чипов еще недостаточно.