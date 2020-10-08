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Встроенный контроллер памяти процессоров AMD на базе первых микроархитектур Zen не отличался низкими задержками при работе с оперативной памятью. Конкурирующие решения показывали гораздо меньшую задержку. Чтобы снизить задержки владельцы процессоров Ryzen были вынуждены использовать высокочастотную память с низкими таймингами, но максимальная разумная частота была ограничена синхронным режимом работы внутренней шины Infinity Fabric (IF) и составляла 1800 МГц.

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Ситуация улучшилась с появлением гибридных процессоров AMD Renoir, внутренняя шина которых может работать в синхронном режиме на частоте 2000…2100 МГц, позволяя при этом использовать оперативную память с эффективной частотой 4000…4200 МГц. Это позволило существенно снизить задержки в подсистеме памяти. Ожидается, что процессоры на базе микроархитектуры Zen3 сделают еще один шаг вперед и обновленная шина IF сможет синхронно работать с еще более быстрой памятью.

Намеки на это обнаружил разработчик Patrick Schur, написав в своем twitter @patrickschur_, что в новых версиях программного обеспечения Ryzen Master увеличена максимальная частота Fabric Clock (FCLK) для процессоров Zen3 до 4000 МГц. Ранее это значение было ограничено величиной 3000 МГц. «Нет причины увеличивать лимит, если Zen3 не будет поддерживать FCLK на уровне 3000 МГц», — отмечает автор.

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Смогут ли процессоры Zen3 достичь таких высот мы узнаем уже скоро — официальное мероприятие, посвященное процессорам AMD Ryzen 5000, состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.