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Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео

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Sony опубликовала официальное видео с демонстрацией внутреннего строения PlayStation 5. Впервые пользователи могут увидеть аппаратную часть игровой консоли следующего поколения.

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В видео рассказывается о множестве интересных технических решений, которые применили инженеры компании. В частности подтверждено, что в системе охлаждения однокристальной системы PS5 используется жидкий метал в качестве термоинтерфейса.

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Не многие вспомнят новость о регистрации компанией Sony патента Electronic Apparatus, Semiconductor Device, Insulating Sheet, And Method For Manufacturing Semiconductor Device, в котором описывалась возможность применения жидкого металла и конструкция системы охлаждения для защиты других компонентов от контакта с токопроводящим термоинтерфейсом. В видео уточняется, что разработка этой системы заняла у инженеров два года.


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К основным особенностям строения конструкции PlayStation 5 относятся:

  • Размеры консоли ширина 104 мм, высота 390 мм, глубина 260 мм.
  • Фронтальные разъемы USB Type-A, USB Type-C.
  • Разъемы на задней панели два USB Type-A, LAN-порт, HDMI видеовыход и разъем питания.
  • Две полосы с дефлекторами между центральной частью и боковыми панелями являются вентиляционными отверстиями, через заднюю часть консоли осуществляется выдув горячего воздуха.
  • Основание съемное, закреплено одним винтом и обладает потайным отверстием для хранения крепления. Консоль может располагаться как вертикально, так и горизонтально.
  • Боковые панели закреплены на защелках и снимаются без дополнительного инструмента. Под ними располагается двухсторонний вентилятор системы охлаждения диаметром 120 мм и толщиной 45 мм. Движение воздуха остается неизвестным, но логика конструкции намекает, что вентилятор будет протягивать воздух через внутренности консоли. Всасывание воздуха осуществляется через небольшие окна, защищенные пылевыми фильтрами, чистка которых осуществляется пылесосом через специальные отверстия.
  • Под съемной крышкой находится разъем для установки SSD накопителя стандарта NVMe и формата M.2 с интерфейсом PCIe. Поддерживается интерфейс 4 поколения.
  • Дисковод для Blu-ray дисков закрыт толстой металлической пластиной с двойным слоем шумо и виброизоляции.
  • Центральный процессор основан на базе архитектуры Zen2 и содержит 8 ядер с поддержкой технологии SMT, что позволяет обрабатывать ему до 16 потоков. Максимальная частота процессора составляет 3,5 ГГц. Графический процессор основан на базе архитектуры RDNA2 и его максимальная частота составляет 2,23 ГГц. В консоли используется 16 ГБ GDDR6 памяти с пропускной способностью 448 ГБ/с. Объем встроенного накопителя составляет 825 ГБ, чипы памяти распаяны прямо на плате вместе с уникальным контроллером Sony.
  • В массивной системе охлаждения используются тепловые трубки, но за счет оптимизации формы теплораспределительной поверхности, конструкции и потока воздуха, эффективность система сравнима с аналогами на базе испарительной камеры. На видео можно заметить 6 тепловых трубок.
  • Мощность блока питания составляет 350 Вт.
Некоторые моменты


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Теги

sony playstation 5 playstation 5 digital edition playstation 5 или xbox series x
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