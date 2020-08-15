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Компания Sony регистрирует очередной патент. Документ получил достаточно размытое название Electronic Apparatus, Semiconductor Device, Insulating Sheet, And Method For Manufacturing Semiconductor Device, однако энтузиасты обнаружили, что в тексте документа скрывается описание системы охлаждения, возможно, используемой в консоли нового поколения PlayStation 5.

В документе представлены изображения очень похожие на те, что появлялись в сети ранее, несколько месяцев назад, тогда инсайдеры уже связывали эти чертежи с системой охлаждения новой консоли. Но самым интересным является то, что в документах описывается некий «теплопроводный материал», который имеет «текучесть». Изобретение в патенте затрагивает вопрос использования, возможно, жидкого металла (например, сплава на основе галлия) в качестве теплопроводной среды и методов, гарантирующих безопасность применения этого материала — исключение возможности его попадания в рабочие части системы. Для повышения безопасности планируется использовать уплотнительные элементы, а ближайшие электронные компоненты защищать изолирующими секциями.

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Технические характеристики PS5 и Xbox Series X известны достаточно давно. Наибольшее внимание пользователей привлекла графическая подсистема PS5, которая по количеству вычислительных блоков оказалась заметно хуже конкурента — 36 блоков против 52. Компенсировать это было решено за счет частоты графического чипа, которая достигает 2,23 ГГц. Это достаточно высокая частота, особенно для графических чипов AMD, которые не славятся низкой температурой.

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Габариты новой консоли Sony также намекают на массивную систему охлаждения. Компания заявляла, что в новой PS5 система охлаждения будет гораздо эффективнее и тише, чем в PS4. Похоже, что Sony собирается использовать все существующие возможности для снижения температур компонентов.