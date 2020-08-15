Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Жидкий металл в PlayStation 5 — новый патент Sony намекает на высокую эффективность системы охлаждения консоли

[ ] для раздела Блоги
2
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 

реклама

Компания Sony регистрирует очередной патент. Документ получил достаточно размытое название Electronic Apparatus, Semiconductor Device, Insulating Sheet, And Method For Manufacturing Semiconductor Device, однако энтузиасты обнаружили, что в тексте документа скрывается описание системы охлаждения, возможно, используемой в консоли нового поколения PlayStation 5.

В документе представлены изображения очень похожие на те, что появлялись в сети ранее, несколько месяцев назад, тогда инсайдеры уже связывали эти чертежи с системой охлаждения новой консоли. Но самым интересным является то, что в документах описывается некий «теплопроводный материал», который имеет «текучесть». Изобретение в патенте затрагивает вопрос использования, возможно, жидкого металла (например, сплава на основе галлия) в качестве теплопроводной среды и методов, гарантирующих безопасность применения этого материала — исключение возможности его попадания в рабочие части системы. Для повышения безопасности планируется использовать уплотнительные элементы, а ближайшие электронные компоненты защищать изолирующими секциями.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

«Настоящее изобретение обеспечивает структуру, в которой металл, обладающий текучестью, используется в качестве теплопроводного материала. В этой структуре предотвращается проникновение теплопроводного материала в непредусмотренную область, даже когда происходит изменение положения полупроводникового устройства или возникает вибрация».

Патент WO2020162417

Технические характеристики PS5 и Xbox Series X известны достаточно давно. Наибольшее внимание пользователей привлекла графическая подсистема PS5, которая по количеству вычислительных блоков оказалась заметно хуже конкурента — 36 блоков против 52. Компенсировать это было решено за счет частоты графического чипа, которая достигает 2,23 ГГц. Это достаточно высокая частота, особенно для графических чипов AMD, которые не славятся низкой температурой.

реклама

Габариты новой консоли Sony также намекают на массивную систему охлаждения. Компания заявляла, что в новой PS5 система охлаждения будет гораздо эффективнее и тише, чем в PS4. Похоже, что Sony собирается использовать все существующие возможности для снижения температур компонентов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony охлаждение playstation 5 playstation playstation 5 или xbox series x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
15
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
34
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
116
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 116
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

7 наиболее популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать стабильную MIUI 12
13
Xiaomi снизила цены Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и других популярных смартфонов
4
7 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
4
Huawei P40 рекордно подешевел – Kirin 990 5G, лучшая камера, аккумулятор на 3800 мА*ч по самой низкой цене с начала продаж
+
40 телефонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 – список смартфонов и сроки обновления в России
2
Huawei P30 Pro подешевел на 30 000 рублей – Kirin 980, лучшая камера 2019 года и сервисы Google по низкой цене
2
Характеристики и цены на ожидаемые NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 - удвоена производительность Ray-Tracing и DLSS
61
Huawei P30 рекордно подешевел – Kirin 980, 40-Мп камера, официальная гарантия, сервисы Google и NFC по лучшей цене
+
Один из самых быстрых геймерских процессоров – 8-ядерный Core i7-9700K подешевел на 70 долларов – 4.9 ГГц и лучшие показатели в играх по самой низкой цене с начала продаж
32
Intel показала самый мощный графический чип и рассказала о его производительности – 42 TFLOP и 16 384 ядра в самом продвинутом GPU на рынке
16
Энтузиаст создал самый необычный мод для игры Ведьмак – трассировка лучей и аниме в стиле Наруто с полной трансформацией окружающего мира
10
Конкурс ADATA XPG и Overclockers.ru для настоящих оверклокеров
52
В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090
26
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
69
Бесплатную Total War Saga Troy за сутки скачали 7,5 миллионов раз
7
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
16
Intel анонсировала свои первые дискретные видеокарты для геймеров Xe HPG - до 4096 графических ядер, память GDDR6, производительность в 12,2 терафлопс, аппаратная трассировка лучей и релиз в 2021 году
17
Вышла EVE Echoes — мобильная версия знаменитой ММО-игры про космос
7
Выбираем недорогой производительный процессор для современных игр под руководством экспертов GECID – Ryzen 3 3300X против Core i3-10100
43
Цены на оперативную память и твердотельные накопители будут низкими как минимум до первой половины 2021 года — прогноз Apacer
11

Популярные статьи

Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
65
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
15
10 самых популярных SSD августа 2020 года магазина Регард
15
Kllisre X99 LGA2011-3 на DDR4 - лучшая бюджетная материнская плата с Aliexpress
28
С чем играть в Call of Duty: WARZONE - лучшее оружие в 5 сезоне
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
8

Сейчас обсуждают

Mikhail Shturmanov
14:07
да неужели, мои 470 сделали X5 и были проданы, а вы и дальше можете фантазировать кто, и сколько зарабатывает на майнерах.
Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты
Bojack Horseman
14:06
Конешно-конешно, майн граммар наци, обязательно ознакомлюсь со значением слова "плашка"))) Лол, ты серьезно к этому решил докапаться?))) А во-вторых, ты какбэ догадываешься, что эта хитрая афера, о ко...
Kllisre X99 LGA2011-3 на DDR4 - лучшая бюджетная материнская плата с Aliexpress
Inttz
14:05
Не слышал,чтобы современные видеокарты прибавляли производительности процессорам
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
Дмитрий Санников
14:04
У меня 90;)
Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты
hundzintay
14:00
не Шварцнегеру, а Джеки Чану
Дебютный ассортимент видеокарт AMD с архитектурой RDNA 2 может ограничиться тремя моделями
Стефанов Виктор
13:54
Интегрированная графика уперлась в производительность DDR4 еще на 2400G Учитывая рост частот и архитектурные правки, даже вега 6 избыточен для DDR4 разогнанного вусмерть. Без смены стандарта памяти, ...
Выбор оптимальной видеокарты для World Of Tanks – Ryzen 3 4300G против GeForce GT 1030 против актуальных игр по мнению Benchmark
G1ALG1A
13:54
В характеристиках написано, какие процессоры поддерживаются на данной плате
Kllisre X99 LGA2011-3 на DDR4 - лучшая бюджетная материнская плата с Aliexpress
Dinis Merinda
13:54
Кажись и в этом поколении амд мускулами поиграет, но проиграет шварценегеру в лице топа нвидиа. Тогда будем ждать следующего раунда и снижение цен на саму бигнави.
Дебютный ассортимент видеокарт AMD с архитектурой RDNA 2 может ограничиться тремя моделями
avkonshin
13:53
Да, скорее всего производительность 3090 будет на 20% больше, чем у 3080. Т.е. в TS будет в районе 11 500 попугаев.
Характеристики и цены на ожидаемые NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 - удвоена производительность Ray-Tracing и DLSS
Evgeny Chelyadin
13:53
Рыгард платит зистаксу за рекламу. Очевидно же. Мусор.
10 самых популярных SSD августа 2020 года магазина Регард
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем