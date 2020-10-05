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Компания ASUS представила еще одну линейку видеокарт на базе графического процессора NVIDIA GA104-300. Это линейка ASUS TUF GAMING. Дизайн видеокарт GeForce RTX 3070 TUF очень похож на модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Производитель представил видеокарты TUF в двух вариантах: с разгоном и без. К сожалению, спецификации для этих версий остаются неизвестными и, вероятно, не станут доступны до приближения даты начала продаж, которая была перенесена на 29 октября.

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Видеокарты GeForce RTX 3070 TUF получили систему охлаждения с тремя вентиляторами и металлическим кожухом. Эта конструкция занимает 2,5 слота расширения. По фотографиям можно заметить, что изменилась конструкция радиатора и компоновка разъемов вывода изображения.

Несмотря на меньшее энергопотребление, чем у видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080, модель сохраняет два 8-контактных разъема питания. Стоит отметить, что серия TUF была одной из лучших при запуске линейки видеокарт GeForce RTX Ampere. Инженеры ASUS оснастили свои видеокарты TUF только керамическими конденсаторами MLCC, что позволило покупателям избежать множества проблем со стабильностью.

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Разницу между моделями ASUS TUF на базе графического процессора GA102 и GA104 гораздо легче заметить, сравнив заднюю панель. Как отмечает портал VideoCardz, Видеокарты RTX 3070 имеют другую компоновку элементов на задней стороне печатной платы. На этот раз фотография демонстрирует комбинацию SP-CAP и MLCC конденсаторов, однако можно быть уверенным, что ASUS тщательно протестировала видеокарты, особенно при текущей шумихе вокруг нестабильности новых GeForce RTX 30-серии.