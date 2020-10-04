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В начале сентября Intel представила процессоры Core 11-го поколения под кодовым названием Tiger Lake. Кроме перехода на обновленный 10-нм техпроцесс и архитектуру ядер Willow Cove, новые процессоры получили встроенную графику 12-го поколения на базе архитектуры Xe-LP, которая позволила догнать и даже обойти конкурирующие энергоэффективные гибридные решения AMD Ryzen U по производительности.

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Основными достоинствами встроенного видеоядра Iris Xe являются низкое энергопотребление и 96 исполнительных блоков с 768 потоковыми процессорами, работающими на частоте до 1,35 ГГц. Это позволило серьезно увеличить производительность по сравнению с предыдущим поколением и сохранить высокую энергоэффективность.

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Максимальная частота графического ядра текущих моделей Iris Xe не превышает 1,35 ГГц, что не так много. Однако Intel ранее случайно раскрыла существование более мощной версии Iris Xe MAX, которая накануне была обнаружена в базе данных SiSoftware. Улучшенная версия графического чипа получила частоту 1,55 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у текущих решений.

Вероятно, Iris Xe MAX будет соседствовать с 4-ядерным мобильным процессором Tiger Lake-H. Теоретически, увеличение частоты до 1,55 ГГц может повысить производительность до 15%. Учитывая, что графическая производительность текущих решений на базе процессоров Tiger Lake-U в некоторых приложениях более чем на 67% выше, чем у Vega 8 в AMD Ryzen 7 4800U, Tiger Lake-H сможет конкурировать с новыми мобильными APU AMD Ryzen 5000.