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NVIDIA без официальных заявлений перенесла дату начала продаж видеокарты GeForce RTX 3070 на конец октября. Новая информация, указанная на нескольких официальных сайтах GeForce, сообщает, что преемник RTX 2080 Ti поступит в продажу только 29 октября. Это ровно через день после того, как AMD анонсирует серию Radeon RX 6000. NVIDIA ранее сообщала, что GeForce RTX 3070 будет доступна 15 октября.

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NVIDIA GeForce RTX 3070 — первая модель на базе графического чипа GA104. Она получит 5888 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с общей шиной 256-бит. Несмотря на то, что видеокарта позиционируется как полноценная замена GeForce RTX 2080 Ti, в дорожной карте компании GALAX новинка занимала промежуточную позицию между RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti. Выше RTX 2080 Ti располагалась модифицированная версия RTX 3070 с увеличенным объемом памяти.

Портал VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщает, что проверка образцов RTX 3070 также была отложена. Следует отметить, что если запуск RTX 3070 действительно откладывается, то и старт продаж RTX 3060 Ti также должен быть сдвинут.

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Неизвестно, что послужило причиной переноса. Проблемы с производством, дефицит или NVIDIA не хочет раскрывать производительность решений среднего сегмента, зная, что именно на этот сегмент нацелена AMD.

Обновление

Официальное заявление от NVIDIA о переносе.