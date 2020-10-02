NVIDIA отложила начало продаж GeForce RTX 3070
NVIDIA без официальных заявлений перенесла дату начала продаж видеокарты GeForce RTX 3070 на конец октября. Новая информация, указанная на нескольких официальных сайтах GeForce, сообщает, что преемник RTX 2080 Ti поступит в продажу только 29 октября. Это ровно через день после того, как AMD анонсирует серию Radeon RX 6000. NVIDIA ранее сообщала, что GeForce RTX 3070 будет доступна 15 октября.
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NVIDIA GeForce RTX 3070 — первая модель на базе графического чипа GA104. Она получит 5888 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с общей шиной 256-бит. Несмотря на то, что видеокарта позиционируется как полноценная замена GeForce RTX 2080 Ti, в дорожной карте компании GALAX новинка занимала промежуточную позицию между RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti. Выше RTX 2080 Ti располагалась модифицированная версия RTX 3070 с увеличенным объемом памяти.
Портал VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщает, что проверка образцов RTX 3070 также была отложена. Следует отметить, что если запуск RTX 3070 действительно откладывается, то и старт продаж RTX 3060 Ti также должен быть сдвинут.
Неизвестно, что послужило причиной переноса. Проблемы с производством, дефицит или NVIDIA не хочет раскрывать производительность решений среднего сегмента, зная, что именно на этот сегмент нацелена AMD.
Обновление
Официальное заявление от NVIDIA о переносе.
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