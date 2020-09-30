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Стала известна бесплатная пара игр октября для обладателей игровой консоли PlayStation 4 и подписки PS Plus. Sony подготовила достаточно неплохие игры, которые наверняка придутся по душе многим игрокам сообщества.

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Уже в это воскресенье все подписчики сервиса смогут добавить в свою библиотеку отличный аркадный автосимулятор Need for Speed: Payback от Electronic Arts и экшен Vampyr от Focus Home Interactive. Обе игры бесплатны и будут доступны до 2 ноября.

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NFS Payback разрабатывалась шведской студией Ghost Games, а релиз игры состоялся в ноябре 2017 года. В NFS Payback игроков встретит большой и солнечный город Фортуна-Вэлли, гонки по улицам которого доставят удовольствие холодной и серой осенью. Игра получила сдержанные оценки, основные жалобы были связаны с системой лутбоксов, которые мешали комфортному прохождению. Но игра получила и множество похвал за большой открытый мир и разнообразные задания. Разработчик прислушивался к некоторым жалобам и вносил коррективы, возможно, финальная версия игры уже позволит с комфортом насладиться интересным сюжетом и геймплеем.

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Смесь экшена и ролевой игры Vampyr разрабатывалась французской студией Dontnod Entertainment, известной по успешной серии приключенческих игр Life Is Strange. Релиз Vampyr состоялся в 2018 году. Игрокам предстоит познакомиться с миром вампиров Лондона 1918 года, играя за врача Джонатана Рида, который сам становится кровожадным существом. Используйте сверхспособности или различное оружие, чтобы сражаться с силами зла и охотниками на вампиров. Спасайте население Лондона от других монстров или используйте его только, чтобы насытиться кровью и стать сильнее. Игра получила множество похвал за отличную атмосферу, сценарий и систему развития персонажа, но боевая система подверглась серьезной критике.

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Также не стоит забывать о текущих предложениях, до 5 октября все еще доступны предложения сентября Street Fighter V и PUBG.