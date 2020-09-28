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В середине лета стало известно, что бывший сотрудник Rockstar Games, Стив Мартин (англ. Steve Martin), который руководил разработкой таких игр, как GTA 5, RDR 2 и Max Payne 3, стал главой студии LightSpeed LA, входящей в состав Tencent. Студия, собрав отличную команду, начала разработку амбициозного проекта, название и концепция которого пока не раскрыты.

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В это же время бывший президент Rockstar North, Лесли Бензис (англ. Leslie Benzies), руководит разработкой конкурента GTA V — научно-фантастической игры с открытым миром Everywhere. Как сообщает videogameschronicle со ссылкой на The Telegraph, студия Бензиса, Build a Rocket boy, уже собрала около $41 миллиона инвестиций на разработку. Одним из инвесторов является китайская компания Netease.

Как ранее сообщал Лесли Бензис, Everywhere — это проект, который предложит множество свежих идей и игровых механик, огромное разнообразие игровых режимов и стилей, позволяющих подчеркнуть индивидуальные качества каждого игрока. Everywhere позволит полноценно жить в игровом мире и выбрать для себя из огромного множества активностей только самые интересные.

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Лесли Бензис был одной из самых влиятельных фигур в серии GTA, он покинул Rockstar при сложных обстоятельствах в 2016 году. На данный момент студия Build a Rocket Boy базируется в Эдинбурге и Будапеште, ее штат насчитывает более 130 человек, включая бывших разработчиков GTA.