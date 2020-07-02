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По информации портала gamesindustry.biz, новая студия компании Tencent Games в Калифорнии открыта специально для работы над амбициозным игровым проектом с огромным миром, доступным для свободного исследования. В первую очередь разработка проекта будет нацелена на консоли следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Новая студия-разработчик входит в состав Lightspeed & Quantum — это дочернее подразделение компании-издателя Tencent. Студия Lightspeed & Quantum была основана в 2008 году, войдя в состав главных подразделений крупнейшего китайского издателя. Новая американская студия LightSpeed LA будет базироваться в округе Ориндж южной Калифорнии.

Самое интересное — это состав новой студии. Ее главой назначен ветеран Rockstar Games — Стив Мартин (англ. Steve Martin), который занимал главные позиции в проектах Rockstar и работал во множестве ее подразделений на протяжении 14 лет. Стив Мартин учавствовал в работе над Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, а также серией игр Bully и Max Payne 3.

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Стив Мартин будет исполнять обязанности и руководителя студии LightSpeed LA, и ее исполнительного продюсера. В своем заявлении он пообещал создать идеальную рабочую обстановку для своей растущей команды. Упор будет сделан на культуру взаимодействия коллектива и поддержание максимально комфотных и здоровых условий труда. Это будет новая веха трудовых отношений, сочетающая ответственный процесс разработки проектов высшего класса в отсутствии стрессовых факторов в рабочем процессе. С самого начала команда погрузится в работу над созданием неповторимых проектов высочайшего уровня в обстановке порядочности и честности, всеобщей продуктивности в коллективном сотрудничестве и творчестве».

Студия LightSpeed LA уже набрала в свою команду разработчиков из таких компаний, как Rockstar Games, Respawn Entertainment, 2K Games и Insomniac. Сотрудники такого уровня действительно могут реализовать проект высочайшего класса, используя все возможности будущих консолей.