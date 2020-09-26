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Портал VideoCardz со ссылкой на несколько своих источников сообщает, что первой видеокартой NVIDIA Ampere среднего сегмента станет модель GeForce RTX 3060 Ti. Об обычной версии RTX 3060 пока ничего не сообщается. Модель RTX 3060 должна быть основана на графическом чипе GA106, который станет третьим после GA102 и GA104.

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Модификация графического чипа GA104, которая получит индекс 200, станет сердцем RTX 3060 Ti. Чип получит 4864 потоковых процессора, на 1024 меньше, чем у RTX 3070 и на 512 больше, чем у RTX 2080 Ti. Модель будет оборудована 8 ГБ памяти типа GDDR6 14 ГБ/с с общей шиной 256-бит, что позволит достичь пропускной способности 448 ГБ/с.

RTX 3060 Ti будет отличаться сниженным энергопотреблением, которое составит 170…190 Вт. Для нереференсных разогнанных моделей ожидается энергопотребление около 200 Вт. Это немного больше, чем у RTX 2070 и RTX 2060 Super поколения Turing. Производительность при этом должна быть на уровне RTX 2080 Super.

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Дата анонса и начала продаж еще не подтверждена, но внутренние дорожные карты компании NVIDIA указывают на конец октября. Больше информации может стать доступно после релиза GeForce RTX 3070.

Портал VideoCardz отмечает, что неизвестна причина по которой NVIDIA решила сначала представить модель Ti, но можно предположить, что AMD сделала сильный упор на средней сегмент, где RTX 3060 не сможет конкурировать с предложениями конкурента.