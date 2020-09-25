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Современные высокоскоростные твердотельные накопители выделяют достаточно тепла, чтобы задуматься об их охлаждении. Модели, использующие все возможности современного интерфейса PCI-E четвертого поколения, могут значительно нагреваться. Греется как сама память, так и контроллер. Поэтому множество современных моделей получают тепло-распределительные кожухи или массивные, по меркам накопителя, радиаторы. Некоторые производители применяют в конструкции тепловые трубки, а компания RaidSonic пошла гораздо дальше.

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ICY BOX — полноценный башенный кулер для твердотельного накопителя стандарта NVMe. Конструкция кулера включает две медные тепловые трубки и башню, состоящую из пакета алюминиевых пластин. На радиаторе установлен небольшой 30-мм вентилятор для активного охлаждения. Вентилятор подключается к материнской плате через стандартный 4-пиновый коннектор. Отдаленно система охлаждения может напомнить процессор Intel Pentium III Slot1, конечно, в его случае не использовались тепловые трубки и радиатор был другой конструкции, но именно такие воспоминания возникают при первом взгляде на ICY BOX.

По заверению производителя, ICY BOX может снизить температуру накопителя на 50%, удерживая ее на уровне около 30. Это достаточно неплохой показатель, учитывая, что современные накопители могут разогреваться до 70 и даже выше при активной нагрузке.