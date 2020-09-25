Новый корпус Monsterlabo способен пассивно отвести 400 Вт тепла
Monsterlabo известна своими решениями для пассивного охлаждения. В ассортименте компании присутствует несколько компьютерных корпусов с массивными радиаторами, способными отвести сотни Ватт тепла без принудительного обдува.
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Компания анонсировала новый корпус, который получил название The Beast. Внешний вид модели соответствует имени — это настоящий огромный монстр, использующий в своей конструкции элементы из 2,5-мм листовой стали, меди и 6-мм алюминия, а также панели из закаленного стекла. Внешне корпус выглядит стильно и аккуратно, здесь нет вычурных элементов, сложных геометрических форм и обилия переливающейся подсветки.
Главной особенностью корпуса является система пассивного охлаждения, состоящая из двух массивных радиаторов. Каждый радиатор оснащен 20 тепловыми трубками, а между собой радиаторы связаны тепловыми мостами — специальными тепловыми трубками большого диаметра для распределения тепловой нагрузки.
Производитель заявляет максимальный суммарный теплоотвод для каждого радиатора 300 Вт, однако в пассивном режиме теплоотвод ограничен 150 Вт для процессора и 250 Вт для видеокарты. При установке на верхней панели двух 140-мм вентиляторов со скоростью вращения не более 500 об/мин, теплоотвод возрастает до 250 Вт для CPU и до 320 Вт для GPU, что позволит охладить достаточно производительные современные компоненты, например связку из AMD Ryzen 7 и NVIDIA RTX 3080. Вероятно, первоначально заявленный суммарный теплоотвод в 600 Вт может быть достигнут только при установке более производительных вентиляторов или за счет добавления еще двух вентиляторов в нижней части корпуса.
Стоимость модели и дата начала продаж на данный момент не уточняются.
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