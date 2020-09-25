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Видеокарты NVIDIA Quadro RTX Ampere получат разъем питания EPS-12V

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Очередная порция информации о видеокарте NVIDIA Quadro RTX следующего поколения была опубликована на YouTube-канале Moore's Law is Dead. Автор канала уже демонстрировал несколько фотографий и техническую информацию о новинке для профессионалов, на новых снимках с видеокартой можно ознакомиться подробнее и рассмотреть новый коннектор питания.

Источник изображения: @mooreslawisdead

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По слухам, новая Quadro RTX 6000 получит полноценный графический чип GA102 со всеми 10752 ядрами CUDA. Однако, в отличие от игровой серии GeForce RTX 30, профессиональная модель не получит быструю память GDDR6X. Это связано с тем, что для серии Quadro в приоритете объем памяти, а на данный момент набрать чипами GDDR6X большой объем проблематично.

Источник изображения: The Making of Quadro RTX: Professional Graphics Reinvented

Память GDDR6X в GeForce RTX основана на чипах Micron объемом 1 ГБ, более плотные чипы GDDR6X ожидаются только в следующем году. Поэтому Quadro RTX 6000 получит память GDDR6, но ее объем составит 48 ГБ.

Источник изображений: Moore's Law Is Dead и VideoCardz
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Фотографии также указывают на то, что видеокарта получит новый разъем питания, который соответствует стандарту EPS-12V. Разъем EPS-12V способен обеспечить передачу 235 Вт, а 8-контактный разъем PCIe обеспечивает мощность только до 150 Вт.

Также была частично раскрыта дорожная карта компании. Похоже, что NVIDIA пока не планирует выпускать преемника Quadro RTX 8000, по крайней мере, до второй половины 2021 года. Профессиональная серия предположительно будет запущена в ноябре этого года, а ее дебют состоится 5 октября на мероприятии GTC Digital.

Источник изображения: @mooreslawisdead
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