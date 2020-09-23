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Гибридные процессоры AMD Cezanne должны появиться вслед за настольными Vermeer, которые компания представит уже 8 октября. Новые APU основаны на архитектуре Zen3 и улучшенном 7-нм техпроцессе. Встроенная графическое ядро все еще будет основано на архитектуре Vega. В новых APU ожидается продолжение курса наращивания частот и улучшения контроллера памяти. Кроме этого, AMD планирует выпуск обновленной линейки процессоров Renoir, которые получили кодовое название Lucienne.

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Первая модель AMD Lucienne, Ryzen 7 5700U, была обнаружена @TUM_APISAK в базе данных Ashes of the Singularity. Результат совсем не впечатляет, хотя, что вообще можно ожидать от ультра-энергоэффективной линейки APU, энергопотребление которой не превышает 15 Вт. Производительность Ryzen 7 4700U находится приблизительно на таком же уровне. Возможно, к релизу производительность будет увеличена за счет различных оптимизаций. Можно перепутать AMD Lucienne с Cezanne (что и сделал автор), поскольку оба процессора получили цифровое обозначение 5000. Разница заключается в том, что процессоры Lucienne будут представлены моделями 55XX/57XX, а Cezanne 56XX/58XX.

Модель Ryzen 7 5700U — это 8-ядерный и 16-поточный процессор, преемник Ryzen 7 4700U Renoir. Как уже неоднократно отмечалось, база данных Ashes of the Singularity крайне неинформативна, невозможно узнать ни рабочих частот, ни каких либо других характеристик тестируемого образца и системы в целом.

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Появление первых результатов гибридных процессоров Lucienne может говорить о том, что модели уже находятся на финальной стадии подготовки к массовому производству, а значит скоро можно ожидать их появление на рынке.