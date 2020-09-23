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Версии GeForce RTX 3080 и 3070 с удвоенным объемом памяти замечены в дорожной карте GALAX

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Многие были разочарованы ограниченным объем видеопамяти у флагмана линейки игровых видеокарт NVIDIA Ampere — GeForce RTX 3080 получил всего лишь 10 ГБ GDDR6X. Такой объем видеопамяти кажется недостаточным по современным меркам, хотя результаты первых игровых тестов не выявили проблем с нехваткой видеопамяти. Но на подходе игры следующего поколения, ожидается серьезный рывок в качестве графики и неизвестно, хватит ли 10 ГБ в ближайшем будущем. Поэтому потенциальные покупатели GeForce RTX 3080 предпочли бы версию с удвоенным количеством видеопамяти.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

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Еще до релиза эталонных видеокарт от NVIDIA стало известно, что сторонние производители подготовят свои варианты GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти. Позже эта информация подтверждалась различными материалами. Сегодня появился снимок с презентации китайского производителя GALAX, который окончательно подтверждает скорый выход на рынок 20 ГБ версий GeForce RTX 3080.

Источник изображения: HXL @9550pro

Но это не все. На слайде присутствует неизвестная видеокарта PG142 SKU 0, как можно догадаться, она основана на печатной плате PG142, которая используется и для обычной версии GeForce RTX 3070. Вероятно, это также модификация с удвоенным количеством видеопамяти — 16 ГБ. 

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Версии GeForce RTX 3080 и 3070 с удвоенным объемом памяти замечены в дорожной карте GALAX
cupgrn
08:59
Сейчас профессионалы подойдут, скажут что надо брать 3080 на 20 Гб, а то что она уже в 4к обсиреется кое как 60 ФПС тянет им побоку , память увеличит ФПС в два раза
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