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Многие были разочарованы ограниченным объем видеопамяти у флагмана линейки игровых видеокарт NVIDIA Ampere — GeForce RTX 3080 получил всего лишь 10 ГБ GDDR6X. Такой объем видеопамяти кажется недостаточным по современным меркам, хотя результаты первых игровых тестов не выявили проблем с нехваткой видеопамяти. Но на подходе игры следующего поколения, ожидается серьезный рывок в качестве графики и неизвестно, хватит ли 10 ГБ в ближайшем будущем. Поэтому потенциальные покупатели GeForce RTX 3080 предпочли бы версию с удвоенным количеством видеопамяти.

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Еще до релиза эталонных видеокарт от NVIDIA стало известно, что сторонние производители подготовят свои варианты GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти. Позже эта информация подтверждалась различными материалами. Сегодня появился снимок с презентации китайского производителя GALAX, который окончательно подтверждает скорый выход на рынок 20 ГБ версий GeForce RTX 3080.

Но это не все. На слайде присутствует неизвестная видеокарта PG142 SKU 0, как можно догадаться, она основана на печатной плате PG142, которая используется и для обычной версии GeForce RTX 3070. Вероятно, это также модификация с удвоенным количеством видеопамяти — 16 ГБ.