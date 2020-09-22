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За несколько недель до релиза линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 компания GALAX опубликовала интересный тизер своих моделей видеокарт. На изображении демонстрировались детали LEGO, а в тексте упоминалось конструирование. Сообщество недоумевало, какая связь может быть между конструктором LEGO и видеокартами, может быть, производитель намекает на сборную конструкцию? Но все оказалось проще — GALAX решила выполнить свои модели видеокарт в LEGO-дизайне.

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Портал VideoCardz со ссылкой на EXPreview сообщает, что GALAX анонсировала модель GAMER на базе видеокарты GeForce RTX 3090. Модель получила систему охлаждения, занимающую три слота расширения и три вентилятора 90 мм. Дизайн кожуха системы охлаждения, имитирует блоки конструктора LEGO.

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RTX 3090 GAMER выполнена в трех цветах: черном, красном и синем. Карта выглядит достаточно приятно и оригинально. Портал EXPreview опубликовал целую коллекцию фотографий, но, к сожалению, не уточняется, совместима ли видеокарта с блоками LEGO, но можно предположить, что прикрепить фигурку LEGO на кожух не составит труда.

GALAX RTX 3090 GAMER на данный момент предназначается эксклюзивно для рынка Китая. Возможно, позже видеокарта станет доступна и в других странах.