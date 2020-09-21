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Первые результаты производительности GeForce RTX 3090 уже появились в сети. В очередной раз отличился китайский видеоблогер TecLab. Свирепый графический процессор от NVIDIA не смог собрать всю свою злость и продемонстрировал в играх лишь 10% преимущество над флагманом в лице RTX 3080. В синтетических бенчмарках и рендеринге преимущество оказалось немного большим — до 20%, но явно это не те цифры, которые ожидают покупатели, отдавая за видеокарту $1499.

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Множество пользователей предположили, что мощность видеокарты просто не может быть раскрыта в играх современными процессорами. Флагман RTX 3080 в разрешении 1080p также не далеко уходит от RTX 2080 Ti, вся мощь новинки раскрывается только в разрешении 4K, а RTX 3090 нужно использовать для 8K разрешения. Кроме этого, нужно дождаться новых игр, которые будут разработаны с учетом возможностей новых консолей. Но на самом деле оказывается все проще — в низких результатах виноват недоработанный BIOS, который ограничивал энергопотребление и частоту графического чипа.

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@Avery78 со ссылкой на китайский форум ChipHell сообщает, что с новым BIOS производительность RTX 3090 в играх на 20% превышает показатели RTX 3080. Для двукратной разницы в цене все равно не так много, но, возможно, до начала продаж появятся еще несколько улучшений BIOS и драйверов. Старт продаж RTX 3090 запланирован на 24 сентября.