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Сегодня поступили новости об отправке первой партии видеокарт Radeon RX 6000 в лабораторию для тестирования и вот уже появляются новые слухи, которые косвенно подтверждают, что никакого Big Navi не будет, а новая серия видеокарт станет обновлением линейки RX 5000, но с доработанной архитектурой и новыми технологиями: Variable Rate Shading и Ray Tracing.

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Инсайдер, известный в twitter под псевдонимом @Avery78, сообщил, что, по некоторой информации, AMD не готовит производительные видеокарты в линейке Radeon RX 6000:

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Такой вариант развития событий вполне вероятен. Если тот инженерный образец с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, который был продемонстрирован несколько недель назад, действительно является лучшей моделью в линейке Radeon RX 6000, то его производительность сможет приблизиться только к GeForce RTX 2080 Ti или RTX 3070. В таком случае нет никакого смысла называть эту видеокарту RX 6900 XT, BigNavi или NVIDIA Killer. Логично, что эта модель получит название RX 6700 XT и заменит RX 5700 XT, а увеличенное количество блоков CU, о котором сообщается достаточно давно, будет задействовано для операций трассировки лучей. Позже компания может представить гораздо более производительный аналог Radeon VII, основанный на профессиональном решении для вычислений AMD Arcturus.