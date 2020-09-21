Крупнейшее графическое обновление для Ведьмак 3: Дикая Охота добралось до релиза
«Ведьмак 3: Дикая Охота» не теряет популярность на протяжении более 5 лет. Игра продолжает приносить доход компании CD Projekt. Последний пик популярности игры пришелся на конец 2019 года, после премьеры сериала The Witcher от Netflix. Для того, чтобы снова поднять популярность «Ведьмак 3», компания CD Projekt анонсировала переиздание для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S, обновленная версия выйдет и на ПК. Разработкой переиздания будет заниматься партнер CD Projekt — студия Saber Interactive. Игра получит множество доработок и оптимизаций, позволяющих реализовать все возможности современных технологий.
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А пока ремастер The Witcher 3 не появился, огромная армия моддеров продолжает совершенствовать игру своими силами. Новая версия одной из лучших графических модификаций для «Ведьмак 3», The Witcher 3 HD Reworked Project, наконец-то добралась до релиза. Автор модификации, известный в сообществе под псевдонимом Halk Hogan, проделал огромную работу по замене игровых текстур и улучшению моделей. Новая, 12 по счету версия модификации стала самой масштабной за всю историю игры и проекта HD Reworked Project. Разработка продвигалась достаточно долго, автор столкнулся с множеством проблем различного характера, но в конечном итоге разработка успешно завершилась.
Результат работы можно оценить по финальному видео, выпущенному к релизу модификации. Скачать модификацию можно на ее официальной странице на портале nexusmods.
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