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Несколько дней назад CD Projekt Red официально заявила, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» получит переиздание, которое разрабатывается для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и персональных компьютеров (ПК). Переиздание будет использовать передовые технологии графических решений и вычислительную мощность современных компьютеров и консолей следующего поколения. В игре появится поддержка трассировки лучей, будет оптимизирована загрузка локаций. Обновленное издание The Witcher 3 будет содержать весь контент, выпущенный для оригинальной игры.

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«Ведьмак 3: Дикая Охота» следующего поколения выйдет на ПК с теми же улучшениями, что получат и консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Все владельцы оригинальных версий для ПК, PlayStation 4 и Xbox One получат обновленную игру в качестве бесплатного обновления.

Накануне Адам Кицинский (польск. Adam Kiciński), исполнительный директор CD Projekt, во время онлайн-конференции раскрыл подробности разработки переиздания «Ведьмак 3: Дикая Охота». Проект разрабатывается сторонней студией, доверенным партнером CD Projekt, который занимался разработкой 4K-версии «Ведьмак 3» и портированием The Witcher 3 на консоль Nintendo Switch. Это студия Saber Interactive, которая уже очень хорошо знакома с технологиями CD Projekt.

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CD Projekt ожидает от Saber Interactive полноценную версию «Ведьмак 3», использующую все возможности консолей следующего поколения. Привлечение сторонней студии позволит CD Projekt не отвлекаться от текущего проекта — Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 разрабатывается в двух версиях. Первая версия, которая выйдет в ноябре, станет доступна на консолях нового поколения сразу после их выхода, но не будет использовать все современные технологии. Полноценная next-gen версия следующего поколения Cyberpunk 2077 запланирована на следующий год, она будет разрабатываться внутри компании и будет использовать все возможности современных консолей от Sony и Microsoft.