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Чем ближе дата релиза PlayStation 5, тем больше особенностей новой консоли от Sony узнает сообщество. И, к большому сожалению, не все из этих особенностей могут порадовать поклонников.

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Начнем с того, что генеральный директор Sony Interactive Entertainment подтвердил невозможность запуска на PS5 игр от PS3, PS2 и PS1. Обидно, но это не самая плохая новость. Множество слухов говорят о проблемах с производством, хотя официальные источники их отрицают. Но сообщество не проведешь, многие пользователи отмечают, что если ранее Sony утверждала, что большинство новых игр выйдет эксклюзивно для PS5, то теперь ситуация изменилась, компания планирует выпускать большую часть новых игр и для PS4. Это может указывать на то, что компания так или иначе сталкивается с некоторыми проблемами, во всяком случае именно так интерпретируют новости в сообществе поклонников консоли.

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Не секрет, что по вычислительной мощности PlayStation 5 отстает от своего конкурента. В основном это относится к графической подсистеме. Это также не радует, но более высокая частота работы графического чипа, эффективные технологии сжатия данных, быстрый твердотельный накопитель и другие возможности оставляли надежду на то, что в целом имеющиеся недостатки будут компенсированы рядом существенных преимуществ. Но и тут не все так просто.

Один из технических специалистов, известный в twitter под псевдонимом blue nugroho (@blueisviolet), отмечает, что реальная производительность PlayStation 5 будет ниже заявленной. В очередной раз подчеркивается старая информация о том, что графический чип (предположительно Navi10 Lite) будет основан на модифицированной архитектуре RDNA первого поколения. А теперь стало известно о том, как технология SmartShift будет управлять динамической частотой процессора и графического чипа PS5.

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При максимальной нагрузке на процессор его частота составит 3,5 ГГц, а графический чип будет работать всего лишь при 1,2 ГГц. В условиях равномерной нагрузки формула частот принимает вид 3,2+1,8 ГГц. Максимальную частоту в 2,2 ГГц графический чип сможет достичь только при работе процессора на частоте 2 ГГц. Это снижает фактическую производительность PS5 с заявленных 10 Тфлопс до 8,3 Тфлопс. По мнению blue nugroho, консоли придется использовать различные оптимизации: снижать качество изображения, использовать размытие, применять динамическое изменение разрешения, чтобы поддерживать стабильную частоту кадров.