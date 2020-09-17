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За уровень брака при производстве чипов для Sony PS5 уже вступились тайваньские источники

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Порождённый агентством Bloomberg слух о высоком уровне брака при производстве чипов для игровых консолей Sony PlayStation 5 уже был опровергнут как представителями Sony, так и представителями AMD. Теперь вступиться за компании, вовлечённые в производство профильных компонентов и их разработку, взялся популярный тайваньский сайт DigiTimes. Поставщики компонентов, на которых ссылается ресурс, поставили под сомнение правдоподобность слухов Bloomberg, заявив о стабильности качества выпускаемых TSMC по 7-нм техпроцессу изделий.

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Чип, лежащий в основе игровых консолей Microsoft Xbox. Источник изображения: Notebookcheck

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Соответственно, не возникает у источника и вопросов к количеству таких чипов для игровых консолей Sony нового поколения. Вовлечённые в тестирование и упаковку этих чипов подрядчики заявили, что никаких проблем или перебоев с поставками исходных кристаллов они не испытывают. Уменьшения объёмов заказов по сравнению с первоначальным планом не наблюдается.

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Теги

amd sony tsmc playstation 5 игровые консоли
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