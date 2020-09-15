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Несколько дней назад инсайдер, известный по YouTube каналу RedGamingTech, поделился с сообществом очередной информацией о видеокартах AMD на базе архитектуры RDNA2. Высказав уверенность в том, что новые видеокарты получат только 256-битную шину данных, RedGamingTech заявил, что некоторые из его источников указывают на возможность применения в видеокартах Radeon RX 6000 дополнительного кэша, который нивелирует последствия применения медленной видеопамяти.

Несколько технических специалистов поспешили опровергнуть эти слухи. Энтузиаст, скрывающийся в twitter под псевдонимом @Locuza_, отметил, что применение дополнительного кэша крайне маловероятно, поскольку невозможно разместить большой объема кэша в графическом чипе.

Объем 128 МБ (о котором говорил RedGamingTech), набранный частями L3 кэша Zen2 по 4 МБ, займет площадь 178,6 мм2, а частями L2 кэша RDNA2 по 2МБ — 340,9 мм2. Для сравнения, площадь чипа Xbox Series X составляет 360,4 мм2. Применение отдельного чиплета с дополнительным кэшем невозможно из-за высоких задержек.

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Но RedGamingTech не отказывается от этой версии, уточняя, что, со слов источника, пропускная способность кэша сопоставима с GDDR6 384-бит. Не стоит полностью отрицать возможность реализации какой-то технологии кэширования. Информация о NVIDIA Ampere также содержала слухи о технологии NVCache, которую многие связывали с дополнительным кэшем. В итоге NVCache оказалась RTX I/O.

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@Locuza_ уверен в увеличении объема кэша L2, как уже сообщалось ранее. Также @Locuza_ допускает появление видеокарт с увеличенной шиной видеопамяти. Архитектура графического чипа RDNA2 в Xbox Series X использует соотношение 1:1 для блоков кэша L2 и каналов памяти GDDR6. В архитектуре RDNA кэш L2 разделен на два раздела по восемь блоков. Количество блоков совпадает с количеством каналов (чипов) памяти.

Используя чипы GDDR6 2 ГБ 32-бит (2x16-бит) получается набор видеопамяти с общим объемом 16 ГБ и шиной 256-бит. Но @Locuza_ отмечает, что соблюдать соотношение 1:1 необязательно, приводя в пример Xbox One X, где использовалось 8 блоков L2 при 12 каналах памяти — объем видеопамяти составлял 12 ГБ с общей шиной 384-бит. Это, по мнению @Locuza_, оставляет небольшую надежду на появление моделей RDNA2 с большей шиной видеопамяти и нестандартным объемом. Возможно применение и памяти HBM2e с общей шиной 2048-бит, разделенной на два стека 8-Hi по 1024-бит (8x128-бит), которые будут соединяться с 16 каналами памяти.

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Другой инсайдер, скрывающийся под псевдонимом @0xCats, также намекнул на отсутствие дополнительного кэша в видеокартах Radeon RX 6000, сказав, что пока никто не угадал ключевых особенностей новой архитектуры, а количество вычислительных блоков и ширина шины памяти — это несущественные особенности новых видеокарт — главные особенности несет в себе архитектура. Вероятно, AMD, адаптируя Zen2 и RDNA2 для консолей нового поколения, создала рецепт технологического «специального соуса», который поможет видеокартам Radeon RX 6000 успешно соперничать с GeForce RTX 30.