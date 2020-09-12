Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Медленная память Radeon RX 6000 не помеха — инженеры AMD Ryzen внедрят в RDNA2 большой Infinity-кэш

[ ] для раздела Блоги
5
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 

реклама

Распространение информации о будущих продуктах AMD понемногу начинает набирать обороты. Вскоре после анонса ближайших мероприятий компании в сети появилась фотография предполагаемого инженерного образца видеокарты AMD RX 6000. Пользователи сразу заметили на экземпляре 8-чипов памяти и опознавательные наклейки, сообщающие, что образец видеокарты является прототипом модели XT с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 производства Samsung. Такая конфигурация чипов свидетельствует о 256-битной шине памяти.

Известный инсайдер kopite7kimi подтвердил, что представленный образец является флагманской видеокартой линейки RX 6000, основанной на старшем чипе Navi21. Многие отказались верить в это, поскольку в таком случае пропускная способность памяти не позволит флагманам RDNA2 конкурировать с новыми видеокартами GeForce RTX 30. Сообщество наполнилось слухами и догадками в поиске опровержений возможности применения 256-битной видеопамяти. Но настолько ли важна пропускная способность и может быть AMD придумала рецепт нового «специального соуса» под которым будет подана вся серия Radeon RX 6000?

Энергоэффективность

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Новые подробности раскрыл автор YouTube канала RedGamingTech. По его словам, инженеры компании AMD настроены оптимистично. Процессоры Zen3 показывают себя очень хорошо. Серверные процессоры Milan также будут вне конкуренции. Что касается нового поколения видеокарт, то, по некоторой информации, AMD добилась своей цели в повышении энергоэффективности новой архитектуры — новые видеокарты будут действительно на 50…55% лучше в производительности на Ватт.

Видеопамять

Видеокарты Radeon RX 6000 действительно получат 256-битную память GDDR6. Автор канала RedGamingTech уверен, что вариантов с 512-битной памятью или памятью HBM2 не будет. Это подтверждает известный специалист @Locuza_, объясняя, что применение 512-битной шины потребует некоторых изменений в архитектуре. Но AMD уже знает, как решить проблему с медленной памятью.

Инженеры Ryzen внедрят в RDNA2 Infinity-кэш

реклама

Всем известно о повышенных задержках при работе AMD Ryzen с памятью. Инженеры AMD частично компенсировали эту проблему за счет увеличенного объема кэша L3. Аналогичное решение AMD намерена использовать в новых видеокартах! Компания направила часть инженеров Ryzen в подразделение Radeon для работы над Infinity Cache видеокарт нового поколения. По слухам, видеокарты RDNA2 получат быстрый кэш, объем которого для флагманов будет составлять 128 МБ. Это должно полностью компенсировать нехватку пропускной способности памяти. По мнению @Locuza_, кэш L2 также может быть увеличен в два раза.

 

Кроме этого, ранее сообщалось, что AMD может работать над технологиями для повышения производительности в высоких разрешениях. Нас может ожидать шахматный рендеринг, аналог DLSS и другие возможности, которые в совокупности с большим объемом быстрого кэша полностью нивелируют разницу в пропускной способности памяти между Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30.

реклама

Вопреки предыдущим сведениям о позиционировании и производительности линейки видеокарт Radeon RX 6000, новые слухи говорят о готовности AMD конкурировать не только с RTX 3080, но и с RTX 3090. Не ожидается, что флагман RDNA2 сможет полноценно соперничать с BFGPU от NVIDIA, но в ряде проектов мы увидим борьбу. Другие видеокарты линейки также не будут идти вровень с решениями конкурента — в одних приложениях производительность ожидается ниже, в других — гораздо выше.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rdna2 amd или nvidia radeon rx 6900 xt bignavi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
8
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
16
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
28
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 28
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, которые получат российскую и глобальную версии прошивки MIUI 12 в сентябре-октябре 2020 года
3
HUAWEI P40 Pro подешевел в России на 50 000 рублей – официальный флагман выгоднее китайского Aliexpress – камера 50+40 Мп, быстрая зарядка, игровой процессор и самая большая скидка с начала продаж
7
Цена iPhone 11 Pro упала на 26 000 рублей – мощный процессор A13 Bionic, NFC, набор 12-Мп камер и до 512 ГБ памяти по низкой цене
+
Sharp выпустила мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9
2
PlayStation 5 оказалась слишком быстрой из-за скоростного SSD - из игр полностью убирают загрузочные экраны/заставки
39
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
189
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
52
Первые достоверные изображения видеокарты AMD Big Navi раскрыли характеристики будущего флагмана и его позиционирование – 16 Гб памяти и 256-битный интерфейс
21
iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года по рекордно низкой цене в России
+
Asus и Zotac резко снижают цены на видеокарты GeForce RTX 20 серии до 55% перед запуском Ampere RTX 30
75
Раскрыта тайна отверстий в передней части GeForce RTX 3080 Founders Edition
26
Первые результаты тестирования RTX 3080 подтверждаются рядом лабораторий — новинка до 25% быстрее RTX 2080 Ti
80
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
65
Ситилинк снизил цену MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
9
Zen3 наступает - десятиядерные процессоры всем
10
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 продемонстрировала свои габариты на сравнительном фото с XC3
39
Новые процессоры Intel по нормам 5-нм техпроцесса выйдут гораздо раньше заявленных сроков – производство идёт с опережением графика
11
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
35
Ubisoft прокомментировала недовольство игроков внешним видом ремейка Prince of Persia The Sands of Time
45
Стали известны цены Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – от 550 евро за стандартную модель
3

Популярные статьи

Сбалансированный игровой ПК за 1000 долларов – мой вариант конфигурации
55
Мышь Logitech M190 - хотели как лучше, а получился… плач по эргономике
35
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
26
MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV
22
ТОП-5 самых лучших смартфонов до 10 000 рублей
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
6

Сейчас обсуждают

Moleculo
13:39
Не забывай про специальный соус! Или соус для PS5, а для ПК будет кетчуп, а, как известно, кетчуп все сделает едой.
Медленная память Radeon RX 6000 не помеха — инженеры AMD Ryzen внедрят в RDNA2 большой Infinity-кэш
sevik68
13:39
Китайцы туповатые копипастеры. Как их подняли западные корпорации своими деньгами, производствами и технологиями так и опустят. Кто с этим спорит просто не в теме
Китай останется главной производственной базой в ближайшие два-три года
coo1erman
13:36
А если ещё черный выкрутить, то будет ещё лучше. Будем играть в пиксельный PoP.
Ubisoft показала скриншот из более свежего «билда» ремейка Prince of Persia The Sands of Time
littleleshy
13:36
и на квалкоме
ТОП-5 самых лучших смартфонов до 10 000 рублей
Zeigmund
13:35
То что надо для разгона! Спасибо оверы!
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
ABC
13:34
Ждём калькулятор для таймингов VRAM )
Медленная память Radeon RX 6000 не помеха — инженеры AMD Ryzen внедрят в RDNA2 большой Infinity-кэш
Inqizitor
13:34
Чувствую грандиозный красный фейл. Вместо быстрой памяти будет 128 мегабайт быстрой и остальное - медленная. Тупость ещё в том, что даже на 6900 будет 256 бит шина. АМД, ты сделала мой день.
Медленная память Radeon RX 6000 не помеха — инженеры AMD Ryzen внедрят в RDNA2 большой Infinity-кэш
D3m0n
13:31
Причём они там и брали, а потом карту чопта раиси пинала на каждой перегрузке из вагона в вагон ))) В ситилинке васян коробку утюгом прогладил и НАЛЕТАЙ ПОДЕШЕВЕЛО СКИДКИ!
Российские продавцы начали снижать цены на флагманы NVIDIA – несколько моделей потеряли более 11 тысяч рублей
D3m0n
13:28
Не увидишь. Их сразу в дурку на принудительное лечение забирают.
Российские продавцы начали снижать цены на флагманы NVIDIA – несколько моделей потеряли более 11 тысяч рублей
D3m0n
13:27
Пситилинк - гоблины, ваши карты сгниют на складах!
Российские продавцы начали снижать цены на флагманы NVIDIA – несколько моделей потеряли более 11 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем