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Распространение информации о будущих продуктах AMD понемногу начинает набирать обороты. Вскоре после анонса ближайших мероприятий компании в сети появилась фотография предполагаемого инженерного образца видеокарты AMD RX 6000. Пользователи сразу заметили на экземпляре 8-чипов памяти и опознавательные наклейки, сообщающие, что образец видеокарты является прототипом модели XT с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 производства Samsung. Такая конфигурация чипов свидетельствует о 256-битной шине памяти.

Известный инсайдер kopite7kimi подтвердил, что представленный образец является флагманской видеокартой линейки RX 6000, основанной на старшем чипе Navi21. Многие отказались верить в это, поскольку в таком случае пропускная способность памяти не позволит флагманам RDNA2 конкурировать с новыми видеокартами GeForce RTX 30. Сообщество наполнилось слухами и догадками в поиске опровержений возможности применения 256-битной видеопамяти. Но настолько ли важна пропускная способность и может быть AMD придумала рецепт нового «специального соуса» под которым будет подана вся серия Radeon RX 6000?

Энергоэффективность

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Новые подробности раскрыл автор YouTube канала RedGamingTech. По его словам, инженеры компании AMD настроены оптимистично. Процессоры Zen3 показывают себя очень хорошо. Серверные процессоры Milan также будут вне конкуренции. Что касается нового поколения видеокарт, то, по некоторой информации, AMD добилась своей цели в повышении энергоэффективности новой архитектуры — новые видеокарты будут действительно на 50…55% лучше в производительности на Ватт.

Видеопамять

Видеокарты Radeon RX 6000 действительно получат 256-битную память GDDR6. Автор канала RedGamingTech уверен, что вариантов с 512-битной памятью или памятью HBM2 не будет. Это подтверждает известный специалист @Locuza_, объясняя, что применение 512-битной шины потребует некоторых изменений в архитектуре. Но AMD уже знает, как решить проблему с медленной памятью.

Инженеры Ryzen внедрят в RDNA2 Infinity-кэш

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Всем известно о повышенных задержках при работе AMD Ryzen с памятью. Инженеры AMD частично компенсировали эту проблему за счет увеличенного объема кэша L3. Аналогичное решение AMD намерена использовать в новых видеокартах! Компания направила часть инженеров Ryzen в подразделение Radeon для работы над Infinity Cache видеокарт нового поколения. По слухам, видеокарты RDNA2 получат быстрый кэш, объем которого для флагманов будет составлять 128 МБ. Это должно полностью компенсировать нехватку пропускной способности памяти. По мнению @Locuza_, кэш L2 также может быть увеличен в два раза.

Кроме этого, ранее сообщалось, что AMD может работать над технологиями для повышения производительности в высоких разрешениях. Нас может ожидать шахматный рендеринг, аналог DLSS и другие возможности, которые в совокупности с большим объемом быстрого кэша полностью нивелируют разницу в пропускной способности памяти между Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30.

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Вопреки предыдущим сведениям о позиционировании и производительности линейки видеокарт Radeon RX 6000, новые слухи говорят о готовности AMD конкурировать не только с RTX 3080, но и с RTX 3090. Не ожидается, что флагман RDNA2 сможет полноценно соперничать с BFGPU от NVIDIA, но в ряде проектов мы увидим борьбу. Другие видеокарты линейки также не будут идти вровень с решениями конкурента — в одних приложениях производительность ожидается ниже, в других — гораздо выше.



