Acer выпустила первый в своей линейке 4K 144 Гц монитор с поддержкой HDMI 2.1
Компания Acer представила первый монитор в своей продуктовой линейке с поддержкой HDMI 2.1. Модель получила название XV282K KV и вошла в линейку игровых мониторов NITRO XV2, в которой уже присутствует две модели. В XV282K KV используется IPS-дисплей с диагональю 28 дюймов, произведенный Innolux (M280DCA AAS).
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Модель получилась достаточно интересной. Кроме поддержки современных технологий, таких как Adaptive Sync и AMD FreeSync с диапазоном 48-144 Гц, модель может похвастаться наличием современных интерфейсов — один разъем DisplayPort 1.4 с технологией сжатия Display Stream Compression (DSC) версии 1.2 и, самое главное, два разъема HDMI 2.1 нового стандарта, которые применяются в современных видеокартах NVIDIA GeForce Ampere, будущих AMD Radeon RDNA2, а также игровых консолях следующего поколения. Кроме этого, монитор получил 4 разъема USB 3.0, встроенные динамики мощностью 2 Вт и аудиовыход.
Из остальных преимуществ можно выделить WLED подсветку без ШИМ, 90% покрытие цветового диапазона DCI-P3, максимальную яркость 550 кд/м2, поддержку расширенного динамического диапазона с сертификацией VESA HDR600.
На данный момент Acer XV282K KV появился на площадке taobao с возможностью предварительного заказа. Стоимость монитора составляет 8499 юаней, что эквивалентно 93000 рублей. Начало продаж запланировано на январь 2021 года, ожидается, что модель будет доступна во всем мире чуть позже.
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