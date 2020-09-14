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Acer выпустила первый в своей линейке 4K 144 Гц монитор с поддержкой HDMI 2.1

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Компания Acer представила первый монитор в своей продуктовой линейке с поддержкой HDMI 2.1. Модель получила название XV282K KV и вошла в линейку игровых мониторов NITRO XV2, в которой уже присутствует две модели. В XV282K KV используется IPS-дисплей с диагональю 28 дюймов, произведенный Innolux (M280DCA AAS).

Источник изображений: taobao.com

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Модель получилась достаточно интересной. Кроме поддержки современных технологий, таких как Adaptive Sync и AMD FreeSync с диапазоном 48-144 Гц, модель может похвастаться наличием современных интерфейсов — один разъем DisplayPort 1.4 с технологией сжатия Display Stream Compression (DSC) версии 1.2 и, самое главное, два разъема HDMI 2.1 нового стандарта, которые применяются в современных видеокартах NVIDIA GeForce Ampere, будущих AMD Radeon RDNA2, а также игровых консолях следующего поколения. Кроме этого, монитор получил 4 разъема USB 3.0, встроенные динамики мощностью 2 Вт и аудиовыход.

Источник изображений: taobao.com

Из остальных преимуществ можно выделить WLED подсветку без ШИМ, 90% покрытие цветового диапазона DCI-P3, максимальную яркость 550 кд/м2, поддержку расширенного динамического диапазона с сертификацией VESA HDR600.

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На данный момент Acer XV282K KV появился на площадке taobao с возможностью предварительного заказа. Стоимость монитора составляет 8499 юаней, что эквивалентно 93000 рублей. Начало продаж запланировано на январь 2021 года, ожидается, что модель будет доступна во всем мире чуть позже.

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acer монитор мониторы 144 гц мониторы 4k монитор 144 гц монитор для киберспорта
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t-dirt
15:32
на вырост же.
Acer выпустила первый в своей линейке 4K 144 Гц монитор с поддержкой HDMI 2.1
Gunnar
15:32
Можно у вас автограф попросить, способный человек?))
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
t-dirt
15:32
ныне везде нестандарт. особенно в соотношениях сторон.
Acer выпустила первый в своей линейке 4K 144 Гц монитор с поддержкой HDMI 2.1
hohmahohma
15:31
С запасом, так сказать. Они всегда дорожают с запасом. Рубль на 10%, цены - на 30%.))
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t-dirt
15:31
>В XV282K KV используется IPS-дисплей с диагональю 28 дюймов, произведенный Innolux. чимеи иннолюкс?? хмм, странно что асер использовала стороннего подрядчика, когда у неё есть своя, более знаменитая...
Acer выпустила первый в своей линейке 4K 144 Гц монитор с поддержкой HDMI 2.1
SPRIG
15:30
28 дюймов шо за не стандартная диагональ то такая
Acer выпустила первый в своей линейке 4K 144 Гц монитор с поддержкой HDMI 2.1
go.d-bq
15:29
Мое уважение)
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