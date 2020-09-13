NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
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В графическом чипе NVIDIA GA102-300, используемом в видеокарте GeForce RTX 3090, активно 82 мультипроцессора из доступных 84. В сети активно обсуждается вопрос, представит ли NVIDIA новую версию RTX TITAN с полностью разблокированным чипом GA102-400. Сообщество разделено двумя мнениями. Приверженцы одного мнения считают, что компания обязательно выпустит на рынок новую версию TITAN, приверженцы другого — отрицают это, обосновывая свою точку зрения тем, что в новой линейке видеокарт модель RTX 3090 является заменой TITAN и смысла выпускать еще один продукт только из-за 2 блоков мультипроцессоров нет. Полный чип GA102 не достанется игровым решениям, во всяком случае в ближайшее время, а получит его профессиональная видеокарта Quadro RTX. Последнее мнение выглядит более правдоподобно и подкрепляется характеристиками, появившимися в сети.
Снимок, который был опубликован @mooreslawisdead накануне, демонстрирует характеристики неизвестной видеокарты NVIDIA с 10752 CUDA-ядрами и 48 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с общей шиной данных 384-бит. Вероятно, это и есть новая версия Quadro Ampere, которую Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang) представит на конференции NVIDIA GPU Tech Conference 2020, запланированной на 5 октября.
Конечно, возможного появления RTX TITAN Ampere не стоит исключать, что отмечает и автор оригинальной публикации. Но, как было сказано выше, вероятность появления RTX 3090 Ti только из-за двух блоков SM очень низка.
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