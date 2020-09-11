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Несколько дней назад компания Microsoft официально представила консоли Xbox следующего поколения. Модельный ряд состоит из двух консолей: Xbox Series X и Xbox Series S. Главным отличием моделей является вычислительная мощность графической подсистемы и объем памяти GDDR6X. Вычислительная мощность графического чипа у версии Series S составляет 4 Тфлопс. Это в три раза ниже, чем у версии Series X. Однако производительности младшей модели будет достаточно, чтобы насладиться отличной графикой во всех играх при разрешении 1440p, а при необходимости изображение может масштабироваться до 4K.

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Обсуждение мощности графической подсистемы консолей нового поколения идет уже достаточно давно. Пол года назад известный технический инсайдер _rogame обнаружил в базе данных 3DMark результаты тестирования неизвестного APU от компании AMD. Еще в то время энтузиаст предположил, что обнаруженные результаты принадлежат младшей версии консоли нового поколения от Microsoft, а платформа является наследником системы AMD FireFlight, разработанной для китайской консоли Subor Z+.

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Но только сейчас стало понятно, что найденные тогда результаты принадлежали не Series S, а старшей консоли — Series X. Понять это помог предварительный обзор новых консолей Xbox от видео-блогера Unbox Therapy, в материале которого можно заметить инженерные названия консолей, присутствующие на упаковке. Инженерное название Xbox Series X — Project Toledo. Именно Toledo фигурирует в названии платформы, показатели которой сохранились в базе данных 3DMark.

Тогда в 3DMark 11 графический процессор системы отметился 21104 баллами. Этот показатель сопоставим с производительностью NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. В 3DMark Time Spy графический чип смог набрать 4365 баллов, что значительно хуже Radeon RX 5500XT. Если ориентироваться на вычислительную мощность этих видеокарт, то можно предположить, что тестируемый вариант Toledo образца начала 2020 года мог похвастаться вычислительной мощностью около 4 Тфлопс.

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Сейчас Xbox Series X гораздо производительнее. Вычислительная мощность графического чипа старшей консоли сопоставима с GeForce 2080 Super. А вот графический чип Xbox Series S по производительности похоже станет аналогом GTX 1660 и RX 5500XT. Что изменилось с начала 2020 года — неизвестно. Получила ли консоль более мощное железо или производительность удалось увеличить за счет программной оптимизации, остается загадкой.