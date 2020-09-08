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Ожидается, что серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 пополнится в ноябре моделью среднего дивизиона — RTX 3060, которая будет основана на графическом процессоре GA106. Позже NVIDIA может представить еще два варианта RTX 3060 на основе урезанного графического процессора GA104, используемого для RTX 3070. Вероятно, две эти модели станут модификациями Ti и Super.

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Известный инсайдер kopite7kimi на своей странице в twitter поделился новыми данными о моделях GeForce RTX 3060 Ti и Super. По мнению kopite7kimi урезанный графический процессор GA104-200 получит 4864 CUDA-ядер. Это на 1024 CUDA-ядра меньше, чем у RTX 3070. Печатная плата PG142-SKU20 будет оснащаться 8 ГБ памяти GDDR6.

На данный момент разница между вариантами Super и Ti неизвестна, разница прослеживается только в артикуле продуктов (10 и 20). Оба артикула могут относиться к одной и той же видеокарте, точное обозначение улучшенных RTX 3060 еще не определено.

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Варианты Super не стоит ожидать в этом году, они будут представлены как обновленное поколение Ampere Refresh в 2021 году и, возможно, получат более производительную память GDDR6X. Варианты Ti стоит ожидать только после появления BigNavi и новых видеокарт Radeon RX на основе архитектуры RDNA2. Также возможность и скорость появления улучшенных версий RTX зависит от успеха видеокарт AMD.