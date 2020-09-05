NVIDIA представила набор инструментов Reviewer Toolkit для точного измерения производительности видеокарт
Все мы любим качественные обзоры компьютерных комплектующих, которые предоставляют полностью исчерпывающую информацию о том или ином продукте. Но мало кто понимает, что полноценный обзор и масштабное тестирование — это непростая и трудоемкая задача, требующая серьезной подготовки и значительных временных и материально-технических ресурсов. Компания NVIDIA пошла навстречу всем специалистам и создала кроссплатформенный комплект для тестирования видеокарт NVIDIA Reviewer Toolkit, который позволит точно измерить количество кадров, задержку и мощность, потребляемую видеокартой.
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NVIDIA Reviewer Toolkit — это комплект программных и аппаратных средств, в который входит три инструмента:
- инструмент анализа задержки (LDAT)
- инструмент анализа мощности (PCAT)
- программное обеспечение FrameView
Измерение задержки вывода или инпут-лага обычно выполняется с помощью высокоскоростной съемки. Это дорого, неточно и утомительно. Чтобы упростить процесс измерения, NVIDIA создала специальный инструмент под названием LDAT (Latency Display Analysis Tool). LDAT — это дискретный аппаратный анализатор, который использует датчик яркости для быстрого и точного измерения задержки вывода.
PCAT (Power Capture Analysis Tool) — это комбинация аппаратного и программного обеспечения, которая позволяет точно измерять производительность на ватт и общую мощность графической платы. Инструмент представляет собой переходную плату PCI Express, которая устанавливается между видеокартой и материнской платой.
FrameView — это программный инструмент, предназначенный для измерения производительности и сбора данных с аппаратных инструментов. Он не нагружает систему, не влияет на производительность. Все собираемые показатели можно вывести в оверлей во время тестирования. Инструмент обладает встроенными возможностями формирования подробных отчетов.
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Как сообщает NVIDIA, FrameView 1.1 уже доступен для загрузки. Инструменты LDAT и PCAT доступны для авторизованных технических специалистов по всему миру.
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