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На данный момент неизвестны все подробности об архитектуре Ampere от NVIDIA. Представители компании сообщили, что спецификация Ampere для игровых видеокарт с подробным описанием новой архитектуры и ее возможностей появится со дня на день. Эмбарго на публикацию должно быть отменено сегодня. На часть вопросов представители компании ответили во время различных онлайн-сессий, в том числе объяснив, откуда в GeForce RTX 30 такое больше количество CUDA-ядер.

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Некоторые подробности раскрыл портал VideoCardz, сообщив в своем twitter о том, что в графических чипах для видеокарт GeForce Ampere присутствует по 4 тензорных ядра на один мультипроцессор — это совпадает с конфигурацией графического чипа GA100, используемого для ускорения вычислений.

В архитектуре Turing один мультипроцессор содержал 8 тензорных ядер — в два раза больше. Но не стоит думать, что производительность GeForce RTX 30 пострадает. В архитектуре Ampere используются тензорные ядра нового поколения, которые, как ожидается, будут гораздо производительнее тензорных ядер Turing. Тензорные ядра в игровых видеокартах GeForce используются в основном для работы технологии сглаживания на основе машинного обучения (Deep Learning Super Sampling, DLSS). В своей онлайн-презентации NVIDIA демонстрировала огромный прирост производительности при использовании DLSS 3.0 для разрешения 8K, например в Control применение DLSS дало 6-кратный прирост производительности.

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Также портал VideoCardz сообщил о появлении в Ampere возможности аппаратного ускорения различных графических технологий. На данный момент стало известно об аппаратной поддержке размытия изображения (Motion Blur). Что еще интересного подготовила компания, узнаем уже скоро.