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Видеокарты Ampere получили в два раза меньше тензорных ядер, чем Turing

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Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

На данный момент неизвестны все подробности об архитектуре Ampere от NVIDIA. Представители компании сообщили, что спецификация Ampere для игровых видеокарт с подробным описанием новой архитектуры и ее возможностей появится со дня на день. Эмбарго на публикацию должно быть отменено сегодня. На часть вопросов представители компании ответили во время различных онлайн-сессий, в том числе объяснив, откуда в GeForce RTX 30 такое больше количество CUDA-ядер.

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Некоторые подробности раскрыл портал VideoCardz, сообщив в своем twitter о том, что в графических чипах для видеокарт GeForce Ampere присутствует по 4 тензорных ядра на один мультипроцессор — это совпадает с конфигурацией графического чипа GA100, используемого для ускорения вычислений.

Источник изображения: VideoCardz twitter

В архитектуре Turing один мультипроцессор содержал 8 тензорных ядер — в два раза больше. Но не стоит думать, что производительность GeForce RTX 30 пострадает. В архитектуре Ampere используются тензорные ядра нового поколения, которые, как ожидается, будут гораздо производительнее тензорных ядер Turing. Тензорные ядра в игровых видеокартах GeForce используются в основном для работы технологии сглаживания на основе машинного обучения (Deep Learning Super Sampling, DLSS). В своей онлайн-презентации NVIDIA демонстрировала огромный прирост производительности при использовании DLSS 3.0 для разрешения 8K, например в Control применение DLSS дало 6-кратный прирост производительности.

Источник изображений: NVIDIA
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Также портал VideoCardz сообщил о появлении в Ampere возможности аппаратного ускорения различных графических технологий. На данный момент стало известно об аппаратной поддержке размытия изображения (Motion Blur). Что еще интересного подготовила компания, узнаем уже скоро.

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t-dirt
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ну тогда или моли бога чтоб майн бум начался после появления карточек, или запасайся вдвое большим запасом средств.
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Black Soul
16:09
Априори нвидиа на коне! Они за меньшие бабки - дают карты в разы мощнее + офигенные технологии и поддержка.
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t-dirt
16:08
ты гляди на долларовые цены, видяхи покупают не ток в россии...
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
Panzerkampfwagen
16:08
Выхода нет мистер мозг - будем ждать АМД!))))
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
t-dirt
16:07
а ампер типа не сможет? дхр эт всего лишь базис.
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
Astaroth_AiR
16:07
РДНА2 с 8192 блоков на уровне р37 с 5888? Ой, оставьте Ну, это если она правда с 8192 будет а не с 4096 или 15536 Как выяснилось, прогнозы и гадания до анонса не имеют вообще никакой почвы
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
t-dirt
16:07
аххахахах. ты совсем дитя. учи матчасть, для чего нужно аппаратное ускорение, и в чём его преимущество перед программным.
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
Panzerkampfwagen
16:05
Плохого ничего но такого не будет! У 3090 - 384 бита! Если только под заказ лично у Хуаниты!))))
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
Inttz
16:05
Не.. ты точно не фанат и совсем не оправдываешься)..Откуда вы беретесь
Тизер Radeon BigNavi найден на карте AMD Battle Arena в Fortnite
t-dirt
16:05
в научных вычислениях. тебе игори нужны или научные расчёты? для вторых есть теслы.
Дебют видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 заставит AMD снизить цены на свои будущие продукты — данные инсайдера
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