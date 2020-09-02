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Сегодня первый день после анонса видеокарт NVIDIA нового поколения. Подробности о видеокартах, их производительности и особенности архитектуры Ampere пока не раскрыты, остается довольствоваться обрывками данных из различных источников.

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У многих большой интерес вызывает дизайн печатных плат новых видеокарт. Фотографии реальной печатной платы не опубликованы в открытых источниках, энтузиастам лишь удалось найти снимок заготовки эталонной печатной платы без распаянных элементов. Однако в сети появился и другой снимок, на котором, предположительно, запечатлен инженерный образец платы, предназначенной для сторонних производителей видеокарт GeForce RTX 3090.

На этот раз фотография демонстрирует уже готовую плату с распаянными элементами. Это плата PG132 без треугольного выреза, отсутствие которого позволило выиграть немного дополнительного пространства. Похожую плату можно было заметить на постере компании Lenovo, приуроченном к анонсу графических решений GeForce RTX 30 собственной разработки.

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На плате видны два стандартных 8-пиновых разъема питания, на эталонной плате PG133 удалось разместить только компактный 12-пиновый разъем. Из других отличий можно отметить наличие большого количества твердотельных конденсаторов, расположенных на фронтальной стороне печатной платы. На фронтальном снимке платы PG133 видно, что места для них не нашлось. Вероятно, в случае с эталонным дизайном будут использоваться Hi-c CAP конденсаторы на обратной стороне печатной платы.