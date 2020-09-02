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Официальный анонс новых видеокарт от NVIDIA состоялся вчера. На этот раз компания разрешила сторонним производителям представить свои варианты видеокарт RTX 30 одновременно с появлением эталонных продуктов NVIDIA. Множество вендоров уже представили свои варианты видеокарт, не отстает и известная компания Lenovo.

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Lenovo является производителем широкого спектра. Среди ее продуктов присутствуют и готовые игровые компьютеры, например, известная многим линейка Legion. Накануне компания сообщила, что уже готова начать поставки обновленных моделей Legion 9000K и 7000P с новейшими графическими решениями NVIDIA на базе архитектуры Ampere. В составе своих готовых игровых ПК компания будет использовать видеокарты GeForce RTX 3080 собственного дизайна. Как известно, все видеокарты партнеров основываются на печатной плате PG133, отличающейся от эталонной PG132.

Как сообщается, компания готовит множество видеокарт GeForce RTX 30 различного дизайна для своих готовых систем.

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Lenovo на официальной странице в Weibo опубликовала фотографии видеокарты GeForce RTX, на которых можно частично рассмотреть печатную плату PG132. Явные отличия от эталонной PG133 найти достаточно непросто. Заметно только явное отсутствие треугольного выреза, что позволяет выиграть лишь немного дополнительного пространства и разместить на плате два 8-пиновых коннектора питания.

За день до официального анонса представитель китайского подразделения Lenovo опубликовал «живые» снимки GeForce RTX 3080. Здесь видеокарта показана с различных ракурсов. На задней панели можно увидеть порт HDMI и три порта DisplayPort. Радиатор системы охлаждения похож на эталонный — в нем используется испарительная камера и четыре тепловые трубки. Обдув радиатора возлагается на три вентилятора.