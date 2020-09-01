Процессор Intel Core i7-1185G7 оказался до двух раз быстрей AMD Ryzen 7 4800U при вдвое меньшем количестве ядер
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В сети появилось сравнение новейшего процессора Intel на базе архитектуры Tiger Lake с конкурирующим решением от AMD. Компания Intel представит процессоры Tiger Lake 11-го поколения и долгожданный графический процессор Xe Graphics DG1 на онлайн-конференции, которая состоится завтра, 2 сентября. Но в интернете уже оказались презентационные материалы компании и сравнение производительности платформ, которое, вероятно, предназначалось для демонстрации на официальном мероприятии.
Процессоры Tiger Lake-U будут основаны на новейшем 10-нм SuperFIN техпроцессе компании и на совершенно новой микроархитектуре Willow Cove. Также известно, что новые процессоры получат увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня, поддержку инструкций AVX-512 и множество улучшений для повышения производительности при работе с системами искусственного интеллекта. Энергопотребление системы не должно превышать 28 Вт. Но, к сожалению, лучшие мобильные процессоры Tiger Lake-U будут 4-ядерными и 8-поточными.
В сравнении, которое оказалось в сети благодаря пользователю twitter @h0x0d (1 и 2), 4-ядерный процессор Intel Core i7-1185G7 противостоял 8-ядерному AMD Ryzen 7 4800U в играх Gears Tactics, Total War Saga: Troy, CS: GO и Grid 2019. Кроме этого, производительность двух процессоров сравнили и в рабочих приложениях: Topaz Gigapixel AI Upscaling, Nero Photo Tagger, Adobe Premiere.
При вдвое меньшем количестве ядер и потоков Intel Core i7-1185G7 показал значительное преимущество во всех тестах. В играх преимущество составило от 50 до 70%, а в рабочих приложениях могло достигать 100%.
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