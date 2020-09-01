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Шедевр от польской студии CD Projekt RED, игра The Witcher 3, не теряет популярность даже спустя 5 лет после своего выхода, и исправно приносит компании доход. Игра давно получила все официальные обновления и DLC, теперь ее поддерживает огромное количество фанатов и моддеров. За все время существования «Ведьмак 3» оброс огромным количеством модификаций на любой вкус. Модели, текстуры, эффекты и множество других дополнений в большом количестве доступно на различных платформах. Но только несколько модификаций получили огромную популярность, одной из них является The Witcher 3 HD Reworked Project.

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The Witcher 3 HD Reworked Project — это огромный пакет текстур для «Ведьмак 3». Разработку модификации ведет один человек, известный под псевдонимом Halk Hogan. Разработка началась в скором времени после релиза игры и продолжается до сих пор. На данный момент выпущено 11 версий модификации, каждая из которых вносит существенные изменения в игру The Witcher 3. Это обновление не просто пакет текстур, в нем содержатся улучшения для геометрии моделей и эффектов освещения.

Последняя версия дополнения разрабатывается уже долгое время. Было опубликовано множество тизеров, демонстрирующих впечатляющее повышение качества графики и, наконец, разработка The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate подошла к концу. Halk Hogan официально объявил, что дополнение станет доступно 19 сентября. Это самое большое обновление за всю историю проекта. Следить за доступностью The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate можно на официальной странице портала nexusmods.

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