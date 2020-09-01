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Сегодня NVIDIA официально представит видеокарты нового поколения. Вероятно, на онлайн-презентации, которую проведет генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang), будут продемонстрированы две или три флагманские модели GeForce: RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Уже точно известно, что эталонные варианты видеокарт от NVIDIA получили очень необычный дизайн. Печатная плата PG132, которая станет основой для RTX 3090 и RTX 3080, обладает неправильной формой с треугольным вырезом. Удивляет и дизайн системы охлаждения с двумя вентиляторами, расположенными на разных сторонах видеокарты. Недавний тизер NVIDIA раскрыл некоторые дополнительные подробности — система охлаждения будет включать массивную испарительную камеру, четыре толстые тепловые трубки и большой радиатор. А вентилятор, расположенный на обратной стороне видеокарты, будет протягивать воздух через радиатор снизу-вверх, а не наоборот, как многие думали ранее.

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Сегодня в сети появилось качественное фото печатной платы PG132. Эта плата, как уже отмечено, имеет неправильную форму, новый коннектор NVLink. На плате четко видно по 12 модулей памяти с каждой стороны, в том числе один, расположенный прямо над слотом PCIe 4.0. Двустороннее расположение памяти позволяет на этой плате разместить до 24 ГБ памяти. Модель RTX 3080, также основанная на графическом процессоре GA102 и плате PG132, должна получить только 10 односторонних модулей памяти, предполагается, что модели с 20 двусторонними модулями, с 20 ГБ видеопамяти, появятся позже.

Также на плате можно увидеть место для размещения силовых элементов. Вероятно, RTX 3090 и RTX 3080 получат 20-фазную подсистему питания.