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Guerrilla Games продолжает работать над устранением ошибок и недочетов в портированной на персональные компьютеры Horizon Zero Dawn. Разработчик выпустил новое обновление под номером 1.03, которое содержит исправление множества ошибок, вызывающих частые вылеты. В том числе устранена утечка ресурсов GPU, ошибки внутриигрового ИИ, ошибки работы с памятью.

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Обновление также исправляет ошибки, связанные с неточностью взаимодействия персонажа с окружающим миром — отсутствие деформации снега при передвижении. Исправлен механизм работы способности «Концентрация», которая часто отказывалась работать. Исправлена забавная ошибка, из-за которой игроки застревали в теле маленькой Элой — героиня не взрослела и всю игру можно было пройти ребенком.

К сожалению, большое количество известных проблем с предыдущего патча так и не было исправлено. Также не наблюдается значительного прогресса в оптимизации игровой производительности. Игроки все еще сталкиваются с резкими просадками частоты кадров и статтерами, однако общая производительность игры немного увеличилась.

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Тем не менее, разработчики внедрили несколько улучшений, связанных с работой игры в разрешении 4K. Раньше возникали ошибки, из-за которых движок игры мог некорректно рендерить картинку, выдавая более низкой разрешение. Также разработчик добавил проверку операционной системы — теперь игра требует наличия версии Windows 10 не ниже 1809. Старые версии операционной системы вызывают нестабильность работы графического API DirectX 12.