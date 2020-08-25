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В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружена регистрация большого количества видеокарт от компании MSI. Как сообщает портал videokardz, всего в ЕЭК было зарегистрировано 29 различных моделей. Сюда входят четырнадцать моделей с кодовым наименованием V388, одиннадцать моделей V389 и четыре модели V390. Эти имена могут отражать кодовые названия будущих продуктов компании, например, различных вариантов видеокарт NVIDIA Ampere: RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 соответственно.

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Но зачастую кодовые регистрационные номера ЕЭК не совпадают с финальным обозначением видеокарт. Для сравнения, видеокарта RTX 2080 Ti имела кодовое обозначение V377, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super— V372, а RTX 2070 — V373.

Удивляет число зарегистрированных моделей — 29 позиций. Возможно, мы увидим 29 различных видеокарт NVIDIA RTX 30 от MSI. Однако это не означает, что все 29 моделей появятся сразу после официального запуска серии NVIDIA Ampere в продажу и, на самом деле, MSI может не представить столько вариантов вообще. Среди этих 29 позиций могут быть дополнительные варианты, которые будут находиться в резерве.

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Но, с другой стороны, 29 моделей это не так уж и много. На данный момент в арсенале MSI присутствует 16 вариантов GeForce RTX 2080 Ti и 13 вариантов GeForce RTX 2080. Что подготовила MSI и другие производители мы увидим уже скоро — видеокарты Ampere будут официально представлены 1 сентября, через неделю.