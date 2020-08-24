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24 августа 1995 года Microsoft представила широкой публике операционную систему Windows 95. Это был прорывной шаг в развитии Windows. Новая система получила удивительный интуитивно-понятный интерфейс с которым мы работаем в операционных системах Windows до сих пор. Конечно, со временем интерфейс получил множество изменений и значительно преобразился, но именно в Windows 95 появилась основа с полюбившимися многим меню «Пуск» и панелью задач.

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Количество нововведений в Windows 95 было поразительным. В этой версии операционной системы от Microsoft появился системный реестр, механизм Plug and Play, который упростил установку дополнительного оборудования — операционная система сама обнаруживала появление нового компонента и просила пользователя установить необходимые драйвера.

Рекламная кампания по продвижению новой операционной системы была поразительной. В общей сложности Microsoft потратила на продвижение более $300 миллионов, привлекая для рекламы звезд мирового масштаба.

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Windows 95 ждал ошеломляющий успех. Всего через 4 дня после выпуска был продан миллион копий. Пользователи были в восторге, система действительно позволяла работать с компьютером более эффективно и получать от этого удовольствие. Все функции были понятны и прозрачны, чего не скажешь о современных версиях операционных систем на которые пользователей можно пересадить только потратив значительные усилия.



