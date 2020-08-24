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Новая часть Microsoft Flight Simulator стала доступна около недели назад. За несколько дней игра собрала наилучшие оценки пользователей и прессы, войдя в список игр 2020 года с самым высоким рейтингом. Серия игр Flight Simulator берет свое начало в далеком 1982 году. С тех пор авиасимулятор от Microsoft прошел долгий путь и претерпел множество изменений, став лучшим представителем жанра.

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Microsoft Flight Simulator — это игра в которой несколько мониторов необходимость. Больший обзор позволит не только насладиться пейзажем, но и повысить многозадачность в решении множества операций. Несколькими ЖК-панелями высокого разрешения сейчас уже никого не удивишь, поэтому пользователи решили собрать очень необычную ретро конфигурацию. Возможно, ими овладело желание вспомнить былые времена и воплотить то, о чем они мечтали в далекие 90 и 00-годы, играя в первые версии Flight Simulator и страдая от нехватки обзорности.

Свое решение продемонстрировал пользователь Сюань Инь (англ. Xuan Yin) с китайского портала Weibo. Игрок использует 3 ЭЛТ-монитора, изображение на которые выводится с помощью адаптеров-преобразователей DisplayPort-VGA и технологии NVIDIA Surround. Все три монитора вместе позволили достичь разрешения 3072x768 пикселей.

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Другой пользователь, известный в twitter под псевдонимом @Lord_Arse, продемонстрировал свою конфигурацию из 14 ЭЛТ-мониторов, построенную для игры в Microsoft Flight Simulator. Это просто безумие. Многие не поверили в реальность этой системы, но пользователи поспешили объяснить, как такое возможно. На фотографии видно 7 отдельных компьютеров, к каждому компьютеру подключено по 2 монитора. Все компьютеры объединены в локальную сеть, изображение синхронизируется через сеть с помощью специального дополнения для Flight Simulator под названием WidevieW. К сожалению, какая версия Flight Simulator запущена на системе не сообщается.