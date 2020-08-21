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В ближайшем будущем нас ждет новое поколение игровых консолей и компьютерных комплектующих. Производительность компонентов и технологии шагнули далеко вперед, предоставив разработчикам огромные возможности для создания высокотехнологичных игр. В игровых сообществах идут активные обсуждения игр следующего поколения, разговоры о том, какими потрясающими они будут, но на данный момент не получается выделить какой-либо игровой проект, находящийся в разработке для консолей следующего поколения. Все они выглядят замечательно, но не создают ошеломляющего эффекта. Однако на горизонте появился амбициозный проект от студии Game Science Studio, первый трейлер которого удивил многих.

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Китайская студия Game Science Studio активно работает над некст-ген проектом Black Myth: Wu Kong. Это игра достаточно динамичный слэшер, напоминающий игры серии Souls, Sekiro и недавний хит Ghost of Tsushima. Сюжет игры строится на мифологии Восточной Азии, игроку предстоит оказаться на месте Короля обезьян, Сунь Укуна, и сразиться с различными чудовищами, используя огромное количество уникальных способностей, различных приемов и комбинаций из боевых искусств.

Игра создается на Unreal Engine 4, да, это не удививший многих на презентации новой PlayStation Unreal Engine 5, но игра выглядит великолепно, а от стремительных и динамичных сражений нельзя оторвать глаз. Студия Game Science Studio была основана в 2014 году, в ее портфолио не так много проектов, но среди кадров студии есть очень опытные работники с большим стажем в крупных компаниях, что позволяет надеяться на будущий успех проекта.

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