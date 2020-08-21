Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трейлер нового проекта студии Game Science Studio демонстрирует, какими будут некст-ген игры

[ ] для раздела Блоги
5
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: Black Myth: Wukong - Official 13 Minutes Gameplay Trailer

В ближайшем будущем нас ждет новое поколение игровых консолей и компьютерных комплектующих. Производительность компонентов и технологии шагнули далеко вперед, предоставив разработчикам огромные возможности для создания высокотехнологичных игр. В игровых сообществах идут активные обсуждения игр следующего поколения, разговоры о том, какими потрясающими они будут, но на данный момент не получается выделить какой-либо игровой проект, находящийся в разработке для консолей следующего поколения. Все они выглядят замечательно, но не создают ошеломляющего эффекта. Однако на горизонте появился амбициозный проект от студии Game Science Studio, первый трейлер которого удивил многих.

реклама

Китайская студия Game Science Studio активно работает над некст-ген проектом Black Myth: Wu Kong. Это игра достаточно динамичный слэшер, напоминающий игры серии Souls,  Sekiro и недавний хит Ghost of Tsushima. Сюжет игры строится на мифологии Восточной Азии, игроку предстоит оказаться на месте Короля обезьян, Сунь Укуна, и сразиться с различными чудовищами, используя огромное количество уникальных способностей, различных приемов и комбинаций из боевых искусств.

Игра создается на Unreal Engine 4, да, это не удививший многих на презентации новой PlayStation Unreal Engine 5, но игра выглядит великолепно, а от стремительных и динамичных сражений нельзя оторвать глаз. Студия Game Science Studio была основана в 2014 году, в ее портфолио не так много проектов, но среди кадров студии есть очень опытные работники с большим стажем в крупных компаниях, что позволяет надеяться на будущий успех проекта.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры ampere playstation 5 xbox series x rdna2 xbox series s next-gen bignavi некст-ген
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
7
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
21
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
21
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
13
Samsung Galaxy S10+ сильно подешевел – экран 3K, защита IP68, аккумулятор на 4100 мА*ч и пять камер по низкой цене
5
5 смартфонов Xiaomi 2020 года получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
2
4 старых флагмана HUAWEI получили глобальное обновление EMUI 10 в Китае и во всём мире
10
Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже никогда не будет прежней – трассировка лучей полностью меняет игровой опыт, улучшая графику и визуальную составляющую культовой игры
14
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
29
Более 44 смартфонов Xiaomi уже получили последнюю версию MIUI 12 в России, Китае и во всём мире – полный список телефонов и даты выхода в РФ
2
Intel утверждает, что её 8-ядерный процессор Core i7-10700K не только быстрые в играх, но и гораздо дешевле конкурентов из AMD
54
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
38
Xiaomi отказалась обновлять 5 флагманов 2018 года до Android 11 на MIUI 12 – полный список из 14 смартфонов, которые не получат новую операционную систему
11
GeForce GTX 1080 – лучшая видеокарта для World of Tanks, или бодрый старичок для нетребовательных геймеров в тестировании GECID
40
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
14
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
51
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
68
Huawei выпустила мощный и недорогой MateBook 13 2020 с новым процессором Ryzen 7 с ценой от 666 долларов
5
Флагман Google Pixel 3 XL сильно подешевел на 48 000 рублей – Snapdragon 845, дисплей Quad HD+, стоковая ОС Android 10 и АКБ на 3430 мА*ч по самой низкой цене
+
Xiaomi Redmi Note 9 с NFC сильно подешевел – Helio G85, 48-Мп камера и АКБ на 5020 мА*ч по низкой цене
1
Samsung Galaxy S20+ сильно подешевел – Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ, 64-Мп камера и поддержка 8K по низкой цене
4
Глава NVIDIA пообещал большой рывок производительности и сообщил, что вторая половина года будет самой удивительной за всю историю компьютерных игр
54

Популярные статьи

5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
120
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
21
Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии
30
Разгон бюджетной оперативной памяти AMD Radeon R7 Performance Series на чипсете AMD A320
17
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
14
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
7
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
16

Сейчас обсуждают

VRoman
18:05
Думаешь все продолжат исправлять корона-вирус? Уже сейчас количество прошедших через него близко к половине населения. Сколько всё не открывай и не послабляй чёртов карантин, а количество больных сниж...
Квартальный отчёт NVIDIA не смог оказать поддержки курсу акций компании
Rimm
18:04
Зелота забанил - меньше мусора
APU Ryzen 5000 Cezanne от AMD будут иметь восемь ядер Zen 3 на каждый CCX
Diogar Neo
18:02
В "голубятню" завезли новый корм !!!
При ощутимо меньшей стоимости Intel Core i9-10850K практически не уступает Core i9-10900K в ряде игр и приложений — тестирование ASCII.jp
Евгений Лубенец
18:01
Тут ещё от контролёра зависит. Но ты этого не поймёшь.
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
Sergei Svinobaklan
18:01
А вообще и в целом то же самое что Х и ХТ у Амд, разница меньше пяти процентов
При ощутимо меньшей стоимости Intel Core i9-10850K практически не уступает Core i9-10900K в ряде игр и приложений — тестирование ASCII.jp
Dmitry Chornyy
18:00
А где брали, если не секрет? Тоже из Калининграда
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
Sergei Svinobaklan
18:00
Если у Вас не К то в стоке наверно будет получше А если Ваш разогнать, наверно не уступит Вообще, теоретически, f наверно чуть-чуть получше чем без f такой же - тдп не делится между цпу и гпу, возможн...
При ощутимо меньшей стоимости Intel Core i9-10850K практически не уступает Core i9-10900K в ряде игр и приложений — тестирование ASCII.jp
Rimm
17:59
Мне интересно почитать об обновлениях смартов, но то, что делает мпановски - настоящий спам! Наверное пора его в бан.
MIUI 12 вышла 33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO 2018-2020 годов
ZjMeT4
17:58
зато будет нагибать как оно самое)
Трейлер нового проекта студии Game Science Studio демонстрирует, какими будут некст-ген игры
ZjMeT4
17:58
кончился нэксгэн так и не начавшись)
Трейлер нового проекта студии Game Science Studio демонстрирует, какими будут некст-ген игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем