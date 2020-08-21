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Мастер из Тайланда создает уникальные ПК в виде мотоциклов и автомобилей

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Источник изображения: Juggapat Modifier - JMDF Facebook

Сборщик персональных компьютеров из Таиланда, Джуггапат Тонглу (Juggapat Thonglue), известен своими уникальными проектами. В его портфолио множество великолепных сборок, но наибольшее внимание сообщества привлекают работы, в которых Тонглу совмещает компьютеры с мотоциклами и автомобилями от известных мировых брендов.

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Проекты Тонглу отличаются удивительным качеством и красотой, высочайшим уровнем проработки и инженерной мысли. Среди последних работ авторской мастерской Juggapat Modifier (JMDF) компьютер построенный в стиле японского спортивного мотоцикла Kawasaki H2R с Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5600 XT на борту, компьютер в стиле немецкого супербайка BMW S1000RR на базе Intel Core i9-9900K и RTX 2060, а также системы построенные в модели спорткара Lamborghini Vision и даже в V8 двигателе Mercedes AMG.

Источник изображений: Juggapat Modifier - JMDF Facebook

Мастер занимается созданием концепта, проектированием, изготовлением деталей, сборкой, покраской — полный цикл производства лежит на плечах Тонглу. При создании используется множество материалов: различные виды пластика, металл, большое количество деталей изготавливается на 3D-принтере, не меньше деталей создается вручную. Мастер заслуженно занимает первые места на различных моддинг-конкурсах.

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Оценить работы Тонглу можно на странице его авторской мастерской Juggapat Modifier – JMDF в Facebook или на YouTube канале JMDF. Множество пользователей интересуется стоимостью сборок, но этой информации, к сожалению, найти не удалось.


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Jaster
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А прикинь, в 2013 какие цены были.. Мало ли что было раньше. Сейчас в ДНС Титан стоит 34 тыщи :(
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Компактный флагман Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, экран OLED, защита IP68, продвинутая камера и стереозвук по лучшей цене на рынке
drop_dragon
16:16
https://www.computeruniverse.net/ru/sapphire-nitro-radeon-rx-5700-xt-80-gb-oc-high-end-videokarta 354 + 12 + (25 налог) = 391 (34399,2) при курсе 88 рублей поправка доставка не 12, а 17 и оплата карт...
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
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