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Сборщик персональных компьютеров из Таиланда, Джуггапат Тонглу (Juggapat Thonglue), известен своими уникальными проектами. В его портфолио множество великолепных сборок, но наибольшее внимание сообщества привлекают работы, в которых Тонглу совмещает компьютеры с мотоциклами и автомобилями от известных мировых брендов.

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Проекты Тонглу отличаются удивительным качеством и красотой, высочайшим уровнем проработки и инженерной мысли. Среди последних работ авторской мастерской Juggapat Modifier (JMDF) компьютер построенный в стиле японского спортивного мотоцикла Kawasaki H2R с Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5600 XT на борту, компьютер в стиле немецкого супербайка BMW S1000RR на базе Intel Core i9-9900K и RTX 2060, а также системы построенные в модели спорткара Lamborghini Vision и даже в V8 двигателе Mercedes AMG.

Мастер занимается созданием концепта, проектированием, изготовлением деталей, сборкой, покраской — полный цикл производства лежит на плечах Тонглу. При создании используется множество материалов: различные виды пластика, металл, большое количество деталей изготавливается на 3D-принтере, не меньше деталей создается вручную. Мастер заслуженно занимает первые места на различных моддинг-конкурсах.

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Оценить работы Тонглу можно на странице его авторской мастерской Juggapat Modifier – JMDF в Facebook или на YouTube канале JMDF. Множество пользователей интересуется стоимостью сборок, но этой информации, к сожалению, найти не удалось.



